Nuova luce per Palazzo Zanca: consegnati i lavori per l’impianto di illuminazione artistica

Sono stati consegnati lo scorso 31 agosto i lavori per la nuova illuminazione della facciata di Palazzo Zanca, pensata appositamente per sottolineare i dettagli architettonici del Municipio di Messina, mettendone in risalto le linee e scolpendone i volumi. Ad annunciarlo, l’assessore Francesco Caminiti: «Un ulteriore importante tassello si aggiunge alla strategia complessiva di questa Amministrazione nella valorizzazione del Patrimonio artistico e monumentale della città».

L’appalto, aggiudicato all’impresa EDILSERVICE soc. coop. di Patti, che ha offerto un ribasso del 28.153% sull’importo a base d’asta di 52.800,00 euro, prevede la realizzazione di un impianto più efficiente e sostenibile. In totale, per illuminare Palazzo Zanca saranno collocate 22 barre led da 46 watt/cd. e 8 proiettori da 34 watt/cd. con tecnologia RGBW che consentiranno di illuminare la facciata del palazzo municipale con una riduzione di oltre il 63% della potenza attualmente installata.

«L’effetto finale ricercato – ha spiegato l’assessore Francesco Caminiti – è stato quello di un’illuminazione più teatrale rispetto all’attuale illuminazione per proiezione. Il progetto di illuminazione è stato pensato per la lettura dell’architettura del Palazzo che, con una “illuminazione delle parti”, vede la luce proiettata direttamente sugli elementi architettonici, esaltandone i tratti stilistici, evidenziando vuoti e i pieni della facciata, con l’accentuare di lesene o paraste attraverso l’utilizzo di spot in radenza e mantenendo uno scenario di sottofondo a contorno».

La conclusione dei lavori è prevista entro fine ottobre 2021. Il nuovo impianto, sottolineano da Palazzo Zanca, sarà gestibile anche da remoto e renderà più semplice la realizzazione di illuminazioni artistiche come quelle richieste spesso nel corso dell’anno dalle campagne di sensibilizzazione e promozione di tematiche a sfondo sociale.

Di seguito, la simulazione illuminotecnica per la valutazione quantitativa dei livelli di illuminazione, la simulazione illuminotecnica multicolor, quella per il bianco, il rosso e il verde.

