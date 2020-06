Messina, novità in casa ATM: nuovi orari e percorsi per bus e tram

49 Condivisioni Facebook Twitter

Al via il nuovo piano di servizio di ATM Messina spa che prevede nuovi orari per bus e tram, sia la domenica che nei giorni feriali, e che sarà in vigore fino al 16 settembre 2020. Aumentano, rispetto alla fase precedente della lotta al coronavirus, il numero delle corse e cambiano alcuni percorsi. Ma vediamo, nel dettaglio, tutte le novità dell’Azienda.

La prima novità di ATM spa – che dall’1 giugno ha preso il posto della vecchia ATM Messina –, in vigore già da ieri, è il ritorno del tram la domenica e nei giorni festivi, ma col nuovo piano di esercizio cambiano anche alcuni percorsi e viene implementato il numero di mezzi in circolazione.

Atm Messina: nuovi orari per il tram

A partire da oggi, lunedì 15 giugno, il servizio tranviario sarà esercitato con 6 vetture che passeranno dal Capolinea Bonino e dal Capolinea Annunziata ogni 15 minuti nei giorni feriali, vale a dire dal lunedì al sabato. Il servizio parte dal Capolinea Bonino alle ore 5.15 per concludersi alle 22.40.

Torna, inoltre, il tram la domenica e nei giorni festivi. Già da ieri, il servizio è ripreso con 3 vetture e una frequenza di 30 minuti. L’inizio del servizio è previsto alle 6.30 dal capolinea Bonino, mentre la fine del servizio è fissata per le 21.25.

Atm Messina: come cambia il servizio bus

A partire da oggi, lunedì 15 giugno, il servizio bus verrà riattivato su tutto il territorio comunale. Questo vale però soltanto per il diurno, gli autobus notturni riprenderanno la loro attività a partire dall’1 luglio.

Orari dei bus Shuttle

Nella linea Shuttle, dal lunedì al sabato, saranno impiegati 10 bus che passeranno ogni 20 minuti. Il servizio inizia alle 5.00 con partenza dal deposito ATM verso Giampilieri Superiore e Torre Faro, e si conclude alle 21.30 con il rientro.

La domenica e nei giorni festivi saranno invece in circolazione 6 vetture per quel che riguarda la linea bus Shuttle, che passeranno con una frequenza di 30 minuti. L’inizio del servizio è fissato alle 5.00, con partenza dal deposito ATM verso Giampilieri Superiore e Torre Faro. Alle 21.30 è previsto il rientro dei bus in deposito.

Cambiamenti alle altre linee bus ATM

A partire da oggi, lunedì 15 giugno, tutti i bus delle linee ATM con partenza dal Parcheggio Cavallotti in direzione nord (n. 17 Città Nuova, n. 18 S. Michele, n. 19 via Ogliastri/Giostra, n. 25 Gesso, n. 26 Salice , n. 29 Castanea/Masse, n.30 Curcuraci/Masse, n. 32 Ponte Gallo/Torre Faro, n. 33 Ponte Gallo A/20 e n.35 Acqualadrone) non transiteranno più dalla via I Settembre e via Cesare Battisti, ma seguiranno questo percorso: Cavallotti – via S. Maria Alemanna – sx viale S. Martino – dx via Tommaso Cannizzaro – dx Corso Cavour, e percorso regolare.

Maggiori dettagli su orari e percorsi sono consultabili sul sito della nuova ATM spa.

Vendita biglietti ATM su bus e tram

Da mercoledì 17 giugno sarà possibile acquistare i biglietti a bordo dei mezzi solo al costo di 2 euro, come previsto dalle vigenti tariffe.

