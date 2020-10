Nello Musumeci smentisce De Luca e bolla un suo post come “fake news”

Con un post su Facebook il sindaco di Messina Cateno De Luca ha annunciato “Io e Nello abbiamo trovato la soluzione per far svolgere regolarmente l’attività fino alle 24 a ristoranti e bar”, ma Nello Musumeci lo smentisce bollando la notizia come “fake news”.

Dopo giorni di polemiche sulle misure disposte dal Dpcm Conte del 24 ottobre 2020 che prevedono la chiusura di ristoranti, bar e locali alle 18.00, il Primo Cittadino di Messina ha pubblicato un post annunciando una “edizione straordinaria” delle usuali dirette Facebook per comunicare una soluzione che consenta di “far svolgere regolarmente l’attività fino alle 24 ai ristoranti, bar, pasticcerie, ecc, della Sicilia”.

Poco dopo, però, la smentita del presidente della Regione Nello Musumeci che ha condiviso sulla propria pagina social ufficiale uno screen del post di De Luca bollandolo (letteralmente) come “fake news” e aggiungendo come testo solo due hashtag “#sicilia” e “fakenews”.

Pubblichiamo, di seguito, i due post, in ordine cronologico:

(87)