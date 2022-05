Messina, nel 2021 staccate multe per oltre 2 milioni di euro: come vengono usate le risorse

È online il resoconto del Comune di Messina riguardante i proventi delle multe staccate nel 2021 dalla Polizia Municipale e come sono stati utilizzati. Nell’anno di riferimento i Vigili urbani hanno elevato sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un totale di 2.227.860,73 euro. Vediamo come sono state usate le risorse tra manutenzione delle strade, messa in sicurezza, segnaletica e non solo.

Ogni anno Palazzo Zanca rende conto di come vengono usate le risorse provenienti dalle multe staccate agli automobilisti indisciplinati che parcheggiano in divieto di sosta, non rispettano i limiti di velocità e, in generale, infrangono le norme del Codice della Strada. I proventi totali sono di 2.227.860,73 euro, dei quali 645.421,43 euro di sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità.

I proventi delle multe a Messina: a quanto ammontano e come saranno utilizzati

Come si anticipava, i proventi totali sono di 2.227.860,73 euro. Di questi, 645.421,43 euro provengono dalle sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità.

Il documento condiviso dal Comune di Messina ci mostra che 2.000.000,00 di euro sono così destinati:

Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’Ente – 500.000,00 euro ;

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia – 500.000,00 euro;

Manutenzione delle strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale. Mobilità ciclistica e altre misure – 1.000.000,00 euro.

Delle risorse provenienti dalle multe per il mancato rispetto dei limiti di velocità, 200.200,00 sono destinati a:

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (compreso segnaletica, barriere e relativi impianti) – 100.100,00 euro;

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (compreso le spese relative al personale) – 100.100,00 euro.

Per quel che riguarda invece l’utilizzo delle risorse, la tabella in basso ci mostra, oltre alle risorse messe in campo, anche la percentuale di realizzazione degli interventi:

Per quel che riguarda, invece, l’uso delle risorse provenienti dalle multe per mancato rispetto dei limiti di velocità, la tabella di riferimento è la seguente:

Il documento integrale con il resoconto dei proventi delle multe staccate nel 2021 a Messina dalla Polizia Municipale per le violazioni del Codice della Strada è disponibile a questo link.

