Messina. Nasce la campagna di adozione de “I Pesci Immortali dello Stretto” per finanziare il Museo del Mare

Da lunedì 6 settembre sarà avviata la campagna di adozione delle sculture appartenenti alla collezione de “I Pesci Immortali dello Stretto”, per finanziare il progetto “Mu.de.Ma”: il Museo del Mare di Messina.

L’iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare la campagna di crowdfunding, avviata dall’Associazione Invisibili Onlus e che terminerà il 18 Settembre, per realizzare il sogno di Fabio Pilato.

Le adozioni sono aperte a chiunque voglia partecipare al progetto “Mu.de.Ma”: impresa, ente, istituzione, libero professionista, operatore del terzo settore o persone fisica. Adottando una scultura, si parteciperà direttamente alla creazione di un Museo del Mare multidisciplinare che sarà anche la casa della collezione de “I Pesci Immortali dello Stretto“.

La collezione è composta da ventuno sculture in ferro che rappresentano fedelmente i pesci dello Stretto di Messina che l’artista ha voluto rendere immortali; la campagna prevede l’adozione di 13 delle 21 opere realizzate da Fabio Pilato e che potranno essere scelte sulla base di un programma specifico che da lunedì prenderà vita e verrà reso noto a tutti coloro che desiderano partecipare fattivamente al Progetto “Mu.de.Ma”.

Il sogno di Fabio Pilato

Fabio Pilato è considerato uno dei diciotto artisti viventi più influenti, a livello internazionale, nella realizzazione di sculture in ferro.

Le opere da lui create hanno una doppia genesi, concettuale e materiale. La sua missione artistica vuole stimolare le generazioni attuali e future ad amare e rispettare il mare e le creature che in esso vivono. In quest’ottica, il “Mu.de.Ma” – Museo del Mare – rappresenta il contenitore dove conservare le opere dell’artista e diffondere questo messaggio, con il coinvolgimento di esperti del settore.

