Messina. Mario Falcone incontra i ragazzi del Cirs

Mario Falcone incontra i ragazzi del Cirs di Messina, ormai da tempo impegnati in un laboratorio di lettura fatto di chiacchiere, sorrisi, condivisione, emozioni e crescita lungo un sentiero non asfaltato… un percorso costruito sfogliando pagine.

Ore che si sono trasformate in un’esperienza umana e culturale unica, un’occasione per coltivare la mente e le emozioni, un laboratorio sempre attivo per l’educazione alla riflessione e all’apprendimento.

Educare alla lettura non è la stessa cosa che insegnare a leggere: non poche volte insegnare a leggere può comportare un’irreparabile rinuncia alla lettura; allo stesso tempo, si deve puntare al fatto che i ragazzi stabiliscano con i libri un legame indistruttibile, dato che proprio i libri, più di ogni altra cosa, sono in grado di soddisfare le loro esigenze di crescita

L’incontro con un autore può diventare, dunque, una delle strategie attraverso cui proporre un’immagine viva e dinamica del libro e favorire la scoperta della lettura come momento di fruizione libera e piacevole. Il libro e l’incontro, poi, rappresentano la pista di decollo per percorsi originali, nei quali trovano spazio le molteplici emozioni suscitate dalla lettura, le curiosità, le fantasie, i pensieri e le riflessioni di tutti gli alunni.

Chi è Mario Falcone

Mario Falcone, scrittore e sceneggiatore nato a Messina. Tra le sue sceneggiature, ci sono sia serie tv che alcune delle fiction più seguite degli ultimi anni, trasmesse sia dalla Rai che da Mediaset, come quelle dedicate alle biografie di personaggi che hanno segnato la storia e il costume: De Gasperi, Enzo Ferrari, Mafalda di Savoia, Rino Gaetano, Anita Garibaldi, Einstein, ma anche San Francesco d’Assisi e Padre Pio.

Nel 2008 esordisce come scrittore con L’alba nera (Fazi), dedicato al terremoto di Messina del 1908.

Il libro protagonista dell’incontro con l’autore è il romanzo “Manuela”, un racconto diretto, disilluso ma al contempo traboccante di sentimenti contrastanti, fucina di mille dialoghi e riflessioni che ruotano al tema dell’adolescenza.

