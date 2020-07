Messina. Lunedì 20 luglio chiuse la Villa Mazzini e la Batteria Masotto

Continua la lotta contro il punteruolo rosso. Lunedì 20 luglio, infatti – dopo una prima sanificazione degli ambienti – rimaranno chiuse al pubblico dalle 8 alle 20 la Villa Mazzini e l’area denominata Batteria Masotto alla Passeggiata a Mare a causa del punteruolo rosso.

per trattamenti fitosanitari, utili a contrastare il cosiddetto “Rhyncophorus Ferrugineus”. Le due zone cittadine rimarranno chiuse, ancora una volta , utili a contrastare il cosiddetto “Rhyncophorus Ferrugineus”.

Villa Mazzini e Batteria Masotto chiuse per punteruolo rosso

Il punteruolo rosso è un coleottero appartenente alla famiglia dei curculionidi, la più grande del regno animale, ed è originario dell’Asia sud orientale e della Melanesia, dove è responsabile della distruzione di ventiquattro milioni di dattilifere. In Italia è arrivato nel 2004 diffondendosi rapidamente in Toscana, in Sicilia, in Campania, nel Lazio per finire in Liguria, Marche Abruzzo e Puglia. è in grado di attaccare con una strategia diversa un grande numero di Palme

(16)