Messina, lo svincolo di Giostra resta chiuso (salvo “eventi eccezionali”)

Stamattina in Commissione Viabilità si è discusso dei lavori su viadotto Ritiro e della possibile riapertura dello svincolo di Giostra: il Comitato Operativo Viabilità della Prefettura ha confermato che quest’ultimo resterà ancora chiuso, se non per “eventi eccezionali”. L’apertura del viadotto in direzione Palermo – da cronoprogramma – è prevista per giugno 2021, mentre per quello in direzione Messina si dovrà attendere fino a dicembre 2021.

A riportare l’esito dei lavori d’Aula di questa mattina, il presidente della Commissione Viabilità Libero Gioveni, che commenta: «Mi ritengo soddisfatto per le risposte ufficiali avute in Commissione, ma certamente deluso per la decisione di non prevedere a breve termine la riapertura dello svincolo di Giostra».

«Nei prossimi giorni – prosegue – mi auspico ci sarà una nuova riunione del COV con l’obiettivo di valutare la fattibilità della riapertura in virtù delle nuove criticità viarie e di ordine pubblico che inevitabilmente si determineranno nella zona centro-nord della città». A lanciare l’“allarme traffico”, in vista della riapertura delle scuole, è stata anche UilTrasporti: «Aprire la bretella che conduce nella Galleria San Jachiddu – ha scritto il segretario viabilità del sindacato – resta l’unica soluzione per far decongestionare il traffico causato dai lavori sul Viadotto Ritiro».

Al di là del cronoprogramma per le aperture, il consigliere comunale Libero Gioveni ha stilato un breve e schematico resoconto su quanto è emerso nel corso della Seduta di Commissione di oggi, lunedì 7 settembre, che riportiamo integralmente:

«La prossima settimana saranno varati gli impalcati dell’infrastruttura in direzione Palermo; le maestranze impiegate sono state aumentate da 70 a 100 unità per accelerare i tempi di intervento; il cronoprogramma prevede l’apertura del viadotto in direzione Palermo nel mese di giugno 2021 e quello in direzione Messina nel mese di dicembre 2021; per decisione del COV (l’organo tecnico della Prefettura) lo svincolo di Giostra non sarà riaperto salvo che per eventi eccezionali (su questa decisione la Commissione e il suo Presidente hanno espresso la propria contrarietà alla luce dell’avvio del nuovo anno scolastico e della notevole riduzione del traffico che da ora in avanti proverrà dalla zona tirrenica); nelle rampe di collegamento fra Giostra e Annunziata, collaudate ben 10 anni fa, a seguito di verifiche effettuate sono state rilevate delle criticità strutturali che al momento ne impediscono l’apertura. Tale paradossale situazione – conclude Gioveni – ha determinato una inchiesta (al momento amministrativa) per accertare eventuali responsabilità».

Presenti in Aula l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Mondello, il Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Antonio Amato, e il RUP del CAS Anna Sidoti.

