Messina, Uiltrasporti: «Aprite la bretella di immissione alla Galleria San Jachiddu o sarà caos viario»

Occorre aprire la bretella di immissione alla Galleria San Jachiddu per evitare che con l’inizio delle scuole il traffico di Messina vada in tilt: ad affermarlo è Angelo Passari, segretario viabilità di Uiltrasporti, che punta il dito contro l’Amministrazione De Luca e la invita a correre ai ripari prima che sia troppo tardi.

«Mentre il dottore studiava, il malato è morto» esordisce così, ironicamente, Angelo Passari di UilTrasporti nel chiedere all’Amministrazione Comunale di aprire la bretella che conduce nella Galleria San Jachiddu entro l’inizio dell’anno scolastico – previsto in Sicilia per il 14 settembre. Visti i lavori su Viadotto Ritiro ancora in corso e i conseguenti rallentamenti, infatti, secondo il segretario viabilità del sindacato, il rischio è che con l’aumento del traffico nella zona centro-nord di Messina, la città rimanga paralizzata.

«Aprire la bretella che conduce nella Galleria San jachiddu resta l’unica soluzione per far decongestionare il traffico causato dai lavori sul Viadotto Ritiro – scrive Passai. Un’arteria rimasta ancora colpevolmente chiusa per responsabilità che andrebbero individuate. Al contrario, abbiamo assistito ogni tre mesi a continui stucchevoli rinvii da parte dell’amministrazione comunale; rinvii a cui occorre mettere fine entro la riapertura delle scuole quando le criticità per la viabilità della zona centro-nord saranno nuovamente insostenibili».

