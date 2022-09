Messina, le scuole dismesse dei villaggi alle associazioni del Terzo Settore: l’elenco completo

Un parco giochi per bambini, attività culturali e ludico-ricreative, strutture di promozione dello scautismo e di attività sociali: questo quanto sarà realizzato nelle ex scuole dismesse consegnate oggi dalla Patrimonio Messina Spa a diverse associazioni del Terzo settore di Messina. Gli immobili sono stati assegnati tramite bandi a evidenza pubblica.

Soddisfatto il sindaco Federico Basile: «Si concretizza il lavoro della Patrimonio Spa. Rivalutare il patrimonio – aggiunge – significa valorizzarlo, non dismetterlo. Assegniamo le ex scuole per ridare vita a questi plessi, rivitalizzare il tessuto territoriale. Il patrimonio del Comune è vasto, va rivalutato anche così». Gli ha fatto eco il presidente della Partecipata Comunale, Roberto Cicala: «Dare le scuole in gestione ci consente di riqualificarle. Si tratta di progetti sociali, che prenderanno il via in zone periferiche».

Tra le novità annunciate oggi, l’assegnazione di una nuova sede alla VI Municipalità e l’approssimarsi di una decisione sul luogo in cui realizzare il secondo Palazzo di Giustizia (Palagiustizia), ancora top secret, ma per poche ore.

Ex scuole di Messina alle associazioni del Terzo Settore: l’elenco

Di seguito, l’elenco delle scuole già assegnate:

Ex scuola elementare Massa San Giorgio ad Assoryder (Motivazione all’impegno ambientale – stimolo alla conoscenza del territorio locale – conoscere il mondo dello scautismo); Ex scuola Castronovo villaggio Gesso a CNGEI (Spazio sociale per la promozione di attività volte a prevenire e rimuovere situazioni di particolare bisogno o emergenza rivolte a fasce disagiate; Ex scuola primaria Rodia ad Amici della Sapienza (Valorizzazione di attività di promozione legate alle esigenze sociali e culturali del territorio); Ex scuola Santo Saba (Motivazione all’impegno ambientale – stimolo alla conoscenza del territorio locale – conoscere il mondo dello scautismo); Ex scuola elementare e materna Massa Santa Lucia alla ASD Massa Santa Lucia (Attività socio assistenziali – giardini condivisi – parco giochi per bambini – attività culturali – attività ludico ricreative).

Sarà fatto invece un nuovo bando per l’ex scuola primaria di Massa San Giovanni, per l’ex scuola primaria di Spartà e per l’ex scuola materna di Piano Torre.

