Messina, le Poste di Pistunina chiuse fino al 7 novembre per lavori infrastrutturali

Una chiusura di due mesi, per lavori infrastrutturali: Poste Italiane motiva così la temporanea l’interruzione dell’ufficio postale di Pistunina, nella zona sud di Messina. La chiusura del centro situato sulla Strada Statale 114 durerà fino al 7 novembre.

«Durante – si legge in un comunicato di Poste Italiane – il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi alla postazione di portello e alla sala consulenza dedicati presso la sede di Contesse sita in via consolare Valeria Contesse 436, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05 e il sabato fino alle 12.35 e dotata di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana».

La riapertura delle Poste di Messina Pistunina è prevista per l’8 novembre con i consueti orari.

