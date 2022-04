Messina, lavori sulla Panoramica dello Stretto il 12 e 13 aprile: come cambia la viabilità

Ancora lavori sulla Panoramica dello Stretto, la Città Metropolitana di Messina dispone la chiusura parziale di una delle due corsie in direzione Palermo nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 aprile. Le modifiche alla viabilità sono state istituite per consentire l’esecuzione di alcuni interventi per la realizzazione di un nuovo fabbricato.

Di seguito, la nota inviata dalla Città Metropolitana di Messina: «La III Direzione “Viabilità metropolitana” della Città metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea al transito, con limitazione di velocità a 30 Km/h, di una corsia della carreggiata direzione Palermo (lato valle) di un tratto della strada provinciale 43/Bis Panoramica dello Stretto di Messina, al Km. 2+975, dalle ore 7.30 alle ore 16.30 dei giorni 12 e 13 aprile 2022. L’ordinanza è stata emanata per consentire la sosta di mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato».

Dalle 7.30 alle 16.30 del 12 e del 13 aprile, quindi, una delle due corsie della carreggiata lato valle (direzione Palermo) sarà chiusa per consentire l’esecuzione dei lavori. Le auto potranno transitare, ma su una sola corsia, e sarà conseguentemente abbassato il limite di velocità a 30Km/h.

