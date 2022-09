Messina, lavori in via del Santo e via Comunale Santo: divieti di sosta e transito

Al via oggi i lavori di rimessa a nuovo della pavimentazione in via del Santo e in via Comunale Santo, a Messina. Per consentire agli operatori di eseguire gli interventi in sicurezza, il Servizio Mobilità Urbana del Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità. Si tratta, in particolare, di divieti di sosta e di transito nelle tratte interessate tra l’1 e il 9 settembre.

Pubblichiamo, di seguito, il cronoprogramma degli interventi in via del Santo e via Comunale Santo e le relative modifiche alla viabilità. Modifiche che saranno segnalate da apposita cartellonistica.

giovedì 1 settembre, venerdì 2, lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 settembre , nella fascia oraria 7.30- 17.00 , l’istituzione del divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di alcuni tratti delle vie del Santo e Comunale Santo, compresi tra la strada di collegamento con le vie Palmara e San Salvatorello, e del limite massimo di velocità di 30 km/h;

, nella , l’istituzione del divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di alcuni tratti delle vie del Santo e Comunale Santo, compresi tra la strada di collegamento con le vie Palmara e San Salvatorello, e del limite massimo di velocità di 30 km/h; giovedì 1 e venerdì 2 settembre – nella fascia oraria 7.30-17 , l’istituzione del divieto di transito veicolare (eccetto per i residenti per eventuali casi di emergenza e/o necessità) in via del Santo, nel tratto compreso tra i numeri civici 277 (pressi sottopasso ferroviario) e 185, garantendo, in sicurezza, il regolare transito pedonale ed il relativo accesso a tutti gli ingressi ivi insistenti, e del doppio senso di circolazione in via del Santo, nel tratto compreso tra il numero civico 185 e la strada di collegamento con via Palmara ed in via Comunale Santo, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e via San Salvatorello;

– nella fascia oraria , l’istituzione del (eccetto per i residenti per eventuali casi di emergenza e/o necessità) in via del Santo, nel tratto compreso tra i numeri civici 277 (pressi sottopasso ferroviario) e 185, garantendo, in sicurezza, il regolare transito pedonale ed il relativo accesso a tutti gli ingressi ivi insistenti, e del doppio senso di circolazione in via del Santo, nel tratto compreso tra il numero civico 185 e la strada di collegamento con via Palmara ed in via Comunale Santo, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e via San Salvatorello; lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 settembre – nella fascia oraria 7.30- 17 , l’istituzione del divieto di transito veicolare (eccetto per i residenti per eventuali casi di emergenza e/o necessità) in via del Santo nel tratto compreso tra il numero civico 185 e la strada di collegamento con via Palmara, e del doppio senso di circolazione in via del Santo nel tratto compreso tra i numeri civici 277 (pressi sottopasso ferroviario) e 185 ed in via Comunale Santo, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e via San Salvatorello;

– nella fascia oraria , l’istituzione del (eccetto per i residenti per eventuali casi di emergenza e/o necessità) in via del Santo nel tratto compreso tra il numero civico 185 e la strada di collegamento con via Palmara, e del doppio senso di circolazione in via del Santo nel tratto compreso tra i numeri civici 277 (pressi sottopasso ferroviario) e 185 ed in via Comunale Santo, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e via San Salvatorello; mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 settembre – nella fascia oraria 7.30-17, l’istituzione del divieto di transito veicolare in via Comunale Santo, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e via San Salvatorello, e nel Vico I della via Comunale Santo e del doppio senso di circolazione in via del Santo nel tratto compreso tra i numeri civici 277 e 185, ed in via del Santo, nel tratto compreso tra il numero civico 185 e la strada di collegamento con via Palmara.

(6)