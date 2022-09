Messina, lavori in corso alla pavimentazione di Piazza Cairoli – FOTO

Proseguono i lavori di restyling a Piazza Cairoli. Gli operai della ditta aggiudicataria del progetto del Comune di Messina stanno operando sulla pavimentazione della piazza, nell’ambito degli interventi annunciati in estate e avviati tra agosto e settembre 2022.

Oltre al pavimento nuovo, i lavori – lato monte – a Piazza Cairoli riguarderanno inoltre l’installazione di 12 panchine in lamiera di acciaio, 2 rastrelliere, 1 panchina/fioriera realizzata in muratura, 11 lampioni a LED, di cui 2 nella piazzetta di via Nicola Fabrizi, 1 ulteriore elemento di illuminazione, che sarà costituito da due fasce a LED che troveranno alloggiamento al di sotto di ogni panchina. Qui il resto del programma.

Il Comune di Messina ha tra i suoi obiettivi quello di far diventare Piazza Cairoli il vero centro commerciale di Messina, come già scritto nel PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano), affluendo invece il centro storico a Piazza Duomo.

