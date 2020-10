Messina, lavori in autostrada: limitazioni sulla A18 e sulla A20 fino al 31 ottobre

Possibili limitazioni e disagi in autostrada, sia sulla A18 (Messina Catania) che sulla A20 (Messina Palermo) da oggi e fino al 31 ottobre 2020, a causa di lavori per l’installazione della segnaletica nelle gallerie. A comunicarlo è il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) che spiega come cambierà la viabilità per le prossime due settimane.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi previsti lungo le due autostrade, il CAS avverte che ci potrebbero essere diverse modifiche alla normale viabilità. In particolare, da oggi, martedì 20, e fino alle 20.00 di sabato 31 ottobre 2020 ci saranno: parzializzazioni delle carreggiate mediante chiusure alternate della corsie di emergenza, marcia o sorpasso in entrambe le direzioni e relativi svincoli e pertinenze, sia in orari diurni che notturni.

I lavori sono stati disposti per rendere più sicure le gallerie autostradali sulla A18 (Messina-Catania) e sulla A20 (Messina-Palermo), attraverso l’installazione di un’apposita segnaletica. Nel comunicare l’avvio degli interventi, il Consorzio Autostrade Siciliane ricorda all’utenza l’importanza di rispettare la segnaletica stradale, i limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto interessato.

(14)