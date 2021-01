Messina. Lavori all’acquedotto Fiumefreddo: possibili disservizi nella distribuzione idrica

Amam rende noto che domani inizieranno lavori di riparazione urgente della condotta idrica dell’Acquedotto Fiumefreddo. In alcune zone della città di Messina, quindi, potrebbero verificarsi disservizi sull’erogazione dell’acqua a partire dalle ore 12:00.

I lavori inizieranno domattina alle ore 11:00 e per questo sarà necessario sospendere la distribuzione sino al completamento delle operazioni. Per consentirne lo svolgimento dei lavori senza rischi per gli operatori, la distribuzione idrica nelle giornate di domani mercoledì 20 gennaio, a partire dalle ore 12:00, potrà subire limitazioni nelle aree costiere ioniche sino alla zona nord della città.

Qualora i lavori dovessero protrarsi oltre il dovuto, i disservizi potrebbero manifestarsi anche nelle prime ore di giovedì 21 gennaio. Come sempre, ogni eventuale aggiornamento sarà tempestivamente comunicato, mentre, ai recapiti istituzionali, gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di pericolo o disagio particolare, al fine di poter consentire ad AMAM di prestare opportuna assistenza .

(59)