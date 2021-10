L’AMAM aumenta l’erogazione al Quartiere Lombardo. La Bonasera: «8 ore in più»

Dopo i disagi dei giorni scorsi, l’AMAM Messina ha completato i lavori al Quartiere Lombardo, nella zona centro sud della città. Sono stati eseguiti interventi di rifunzionalizzazione della rete idrica e adesso la distribuzione dell’acqua avviene per 12 ore consecutive, con maggiore pressione e portata costante.

L’acqua nel popoloso Quartiere Lombardo verrà quindi erogata per 8 ore in più, «con maggiore pressione – scrive in una nota l’AMAM Messina – a beneficio dei piani più alti degli edifici. Anche le ultime prove sulla qualità dell’acqua hanno dato buon esito e i cittadini confermano il potenziamento del servizio».

L’AMAM completa i lavori al Quartiere Lombardo

Lo scorso 23 ottobre, i residenti del Quartiere Lombardo avevano segnalato un problema nella rete idrica. L’acqua, infatti, si presentava di colore giallastro e con residui delle vecchie tubazioni. L’AMAM aveva escluso l’ipotesi di inquinamento e oggi arriva la conferma con il completamento dei lavori.

«Le operazioni di riattivazione delle linee in disuso e le sostituzioni operate nel Quartiere Lombardo – ha detto il presidente dell’AMAM Loredana Bonasera – hanno causato in alcune abitazioni un temporaneo flusso di acqua giallastra. Tuttavia, anche l’ultimo ciclo di analisi (secondo la routine prevista in casi come questo) ha fatto riscontrare la perfetta conformità alla norma dei campioni prelevati pure ad operazioni ultimate.

Siamo soddisfatti di questo intervento – ha aggiunto la Bonasera – perché risolve un problema annoso, segnalato più volte e a cui questa Amministrazione ha ritenuto dover dare massima priorità, fermo restando l’obiettivo di potenziare la distribuzione idrica in tutte le zone critiche della città. Decisamente positivi anche i riscontri che stiamo ricevendo dagli abitanti del popoloso rione, i quali ci segnalano il ritorno alla normalità qualitativa dell’acqua erogata e anche l’effettivo potenziamento del servizio, ormai, per 12 ore consecutive».

(In foto, le ultime campionature analizzate con esito di conformità ai valori di norma).

Cosa hanno fatto i tecnici dell’AMAM

Nello specifico, i tecnici dell’AMAM si sono occupati di riattivare le vecchie linee di flusso della rete idrica del Quartiere Lombardo, attraverso:

mappatura delle tubazioni,

verifica degli impianti,

sostituzione di valvole e saracinesche che avevano comportato il blocco di alcune linee idriche.

Maggiori informazioni

Per segnalare un guasto è possibile contattare l’Azienda Meridionale Acque Messina al numero verde: 800 08 55 84.

(5)