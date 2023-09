Messina, la pizzeria “L’Orso in teglia” conquista le 3 rotelle nella guida del Gambero Rosso 2024

“L’Orso in teglia” di Messina unica pizzeria siciliana a conquistare le tre rotelle del Gambero Rosso all’interno della guida “Pizzerie d’Italia 2024”. A ritirare il premio, il pizzaiolo de “L’Orso”, Matteo La Spada: «I risultati non si ottengono senza l’impegno di tutti, quindi ne approfitto per ringraziare tutti i nostri ragazzi».

Ancora un successo per le pizzerie targate “L’Orso” di Messina. Nella mattinata di ieri, giovedì 28 settembre, si è svolta al Palazzo dei Congressi della Mostra d’Oltremare di Napoli la cerimonia di presentazione della guida condotta da Laura Mantovano “Pizzerie d’Italia 2024” del Gambero Rosso. Proprio in questo frangente, oltre alla riconferma dei tre spicchi per “L’Orso” di via P. Calapso 12, è stata annunciata l’assegnazione delle tre rotelle del Gambero Rosso a “L’Orso in teglia” di viale San Martino 172.

Sul palco a ritirare il premio, il pizzaiolo de L’Orso, Matteo La Spada: «La conferma dei tre spicchi – ha affermato – è già da sola una notizia che ci rende orgogliosi del progetto che portiamo quotidianamente avanti, frutto di ricerca e di un lavoro di squadra. Mi piace sottolineare sempre, infatti, che i risultati non si ottengono senza l’impegno di tutti, quindi ne approfitto per ringraziare tutti i nostri ragazzi. L’assegnazione delle tre rotelle per L’Orso in teglia realizza un sogno che ci eravamo prefissati quando aprimmo il locale nel 2019».

Soddisfatto anche Gianluca Arcovito, titolare dei locali insieme al fratello Giuseppe e a Giuseppe Denaro: «Siamo contentissimi – ha commentato. Ringraziamo in primis i nostri clienti, ma anche tutto lo staff che ha creduto e crede con noi in questo progetto. Questi premi sono per noi, sì, fonte di orgoglio, ma soprattutto stimolo per proseguire questo percorso tanto impegnativo frutto della scelta di investire nella nostra città in un momento sicuramente non facile. Riconoscimenti come quelli attribuitici oggi ci danno la giusta motivazione peri andare avanti e dare sempre il massimo».

Tra i traguardi raggiunti negli ultimi anni dall’Orso di Messina ricordiamo: l’inserimento dei due locali nelle classifiche 50 Top pizza Italia 2023 e Le 50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia (da taglio e asporto) 2023, le due pizze nella guida “I ristoranti e i vini d’Italia” 2022 de L’Espresso e il premio Best in Sicily – Migliore Pizzeria 2021.

(97)