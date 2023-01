Messina, la III Municipalità pronta per l’elezione del Baby Consiglio

Avvicinare i più piccoli alle istituzioni, ascoltare le loro istanze e renderli partecipi della vita democratica: questo l’obiettivo del Baby Consiglio istituito dalla III Municipalità di Messina a ottobre del 2022. Tra il 30 gennaio e il 7 febbraio 2023 si terranno le prime elezioni che vedranno coinvolti i bambini e le bambine degli Istituti comprensivi del territorio interessato.

Ve ne avevamo già parlato: lo scorso 27 ottobre 2022 il Consiglio della III Circoscrizione ha approvato il Regolamento per l’istituzione del Baby Consiglio. Sarà composto da dieci rappresentanti, due per ciascuno delle cinque scuole della III Municipalità: Albino Luciani, La Pira – Gentiluomo, Giovanni XXIII Villaggio Aldisio, Enzo Drago, Manzoni – Dina e Clarenza. «Il Consiglio della Terza Municipalità – scrive in una nota il presidente della III Circoscrizione, Alessandro Cacciotto – ritiene fondamentale il costante rapporto con la scuola che rappresenta uno dei capisaldi di crescita umana, culturale e sociale per ogni individuo».

Le elezioni, come anticipato, si terranno tra il 30 gennaio e il 7 febbraio. Poi ci saranno la proclamazione e l’insediamento secondo quanto previsto dal regolamento del Baby Consiglio della Terza Municipalità. Il Baby Presidente, i due vicepresidenti e gli altri componenti riceveranno la fascia da parte del presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto.

