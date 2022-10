Messina, la III Municipalità avrà anche un “Baby Consiglio”: di cosa si tratta

Approvato il Regolamento che istituisce il “Baby Consiglio” della III Municipalità. Di cosa si tratta? Di uno strumento pensato per avvicinare bambine e bambini, ragazze e ragazzi, all’esercizio della democrazia e alla conoscenza delle istituzioni. A comunicarlo è il presidente della III Circoscrizione, Alessandro Cacciotto: «A breve la presentazione ufficiale con tutti i soggetti interessati».

È ufficiale. La III Municipalità di Messina avrà un Baby Consiglio composto da 10 rappresentanti, 2 per ciascuno dei 5 Istituti Scolastici Comprensivi ricadenti nel territorio di competenza. Tra di loro saranno eletti anche un Baby presidente e due vice.

«L’istituzione del Baby Consiglio della Terza Municipalità – spiega il presidente di circoscrizione, Alessandro Cacciotto – si prefigge di sensibilizzare le bambine, i bambini, le ragazze, i ragazzi, all’esercizio della democrazia e alla conoscenza delle Istituzioni, garantendo al Consiglio della Terza Municipalità il loro fondamentale punto di vista per la conoscenza diretta delle loro esigenze ed aspettative, rendendoli una risorsa per il territorio municipale».

Il Regolamento, che, come anticipato, sarà presentato nei prossimi giorni, è stato redatto dopo un confronto con le scuole interessate sul territorio della III Municipalità. «Il Baby Consiglio – aggiunge Cacciotto – rientra nel programma della Terza Municipalità e dimostra l’assoluta volontà di creare, sempre di più, una costante sinergia e dialogo con le scuole del nostro territorio». La durata in carica è di un anno scolastico, l’elezione è prevista per il mese di novembre. A breve maggiori dettagli.

(7)