Messina, la Galleria Telegrafo aprirà a mezzanotte (ma vanno fatte alcune precisazioni)

È ufficiale, dopo circa venti giorni dall’incendio che ne causò la chiusura, alla mezzanotte (ore 24.00) di oggi, 14 gennaio 2023, è prevista la riapertura della Galleria Telegrafo sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Il traffico tornerà (più o meno) alla normalità, ma vanno fatte alcune precisazioni.

Confermata ufficialmente dal CAS, la riapertura della Galleria Telegrafo (tratto autostradale compreso tra lo svincolo di “Giostra” e quello di Rometta), ritardata a causa del maltempo. La pioggia dei giorni scorsi ha infatti rallentato i lavori e fatto slittare la conclusione degli interventi rispetto alla data prevista del 12 gennaio.

Dalle ore 24.00 di oggi, quindi, la Galleria Telegrafo sarà percorribile sulla corsia di sorpasso, in modo da consentire la prosecuzione dei lavori di implementazione delle dotazioni impiantistiche utili a garantire maggiore sicurezza. Le installazioni interesseranno anche il tunnel gemello adiacente, dove il traffico si dirige in direzione opposta, e gli imbocchi saranno monitorati dalle telecamere e presidiati tutti i giorni, 24 ore su 24, da due squadre antincendio. La guida all’interno del tunnel è consentita ad una velocità massima di 60 km/h e rispettando un distanziamento minimo di 100 m.

Per altri due giorni, cioè nelle giornate del 15 e del 16 gennaio, rimarrà ancora non utilizzabile lo svincolo in uscita di Villafranca Tirrena per dare corso al riassetto della originaria segnaletica, al fine di una maggiore tutela degli automobilisti, che, nell’ultimo periodo, hanno potuto usufruirne per accedere in senso contrario all’autostrada. Lo svincolo di Giostra, invece, potrà essere impegnato in entrambi i sensi di marcia e, quindi, anche con direzione Messina-Palermo.

