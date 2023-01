La Galleria Telegrafo riaprirà sabato 14 gennaio: l’annuncio del CAS

La Galleria Telegrafo riaprirà sabato 14 gennaio. Ad annunciarlo è il CAS in una nota ufficiale. Un ritardo, rispetto alle prime date ipotizzate, causato dal maltempo che ha colpito Messina nei giorni scorsi.

Non sono bastati i tre turni h24, sette giorni su sette, a velocizzare i complessi interventi di ripristino della Galleria Telegrafo, a seguito del rogo causato da un camion nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. Le forti raffiche di maestrale, che hanno investito per 48 ore il territorio messinese, hanno di fatto impedito le delicate operazioni di “spritz beton”, per mezzo delle quali la volta del tunnel viene rivestita a strati di una speciale miscela di malta ad alta resistenza.

Pertanto, a margine della riunione operativa tenutasi pochi minuti fa, è stato necessario aggiornare a sabato 14 gennaio, alle ore 18.00, la di riapertura della Telegrafo e della connessa tangenziale nord di Messina.

