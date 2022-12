Galleria Telegrafo, slitta la riapertura. Minaldi (CAS): «Almeno due settimane per i lavori»

Ci sarà ancora da attendere per la riapertura della Galleria Telegrafo, chiusa a seguito dell’incendio del 24 dicembre. Il direttore generale di Autostrade Siciliane, l’ingegnere Salvatore Minaldi, interviene sulla questione e annuncia lavori della durata di almeno due settimane.

Cattive notizie per gli automobilisti che viaggiano quotidianamente sull’autostrada A20 Messina-Palermo: i lavori previsti dal CAS a seguito dell’incendio che, nella notte tra venerdì e sabato scorso ha interessato un mezzo pesante all’interno della Galleria Telegrafo, dureranno un po’ più del previsto. Inizialmente, infatti, si era parlato della possibilità di riaprire al transito entro il 31 dicembre 2022, ma a quanto pare non sarà possibile. A spiegare il perché è il direttore generale di Autostrade Siciliane, Salvatore Minaldi, in un video.

Nel frattempo, in Prefettura si è riunito il Comitato Operativo Viabilità (COV) che ha predisposto alcune misure finalizzate a limitare i disagi per gli automobilisti messinesi. Innanzitutto, è stato disposto il divieto di sosta sulla statale 113, arteria alternativa utilizzata in queste ore da molti utenti abituali dell’autostrada. Inoltre, sia iil CAS sia l’ANAS hanno potenziato la messaggistica, in modo da veicolare al meglio le informazioni. Stessa misura è stata presa dalle compagnie di navigazione attive nello Stretto di Messina. Intanto, inoltre, è stato riaperto lo svincolo di Giostra (non senza qualche polemica).

