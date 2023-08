Messina. “L’Estate addosso”, il Comune apre a tutti i richiedenti: borse lavoro per 1.184 giovani

Superate le 700 domande per partecipare al progetto di borse lavoro “L’estate addosso”: il Comune di Messina decide di ampliare l’offerta e apre a tutti coloro che hanno presentato l’istanza. Si tratta in totale di 1.184 persone. A commentare, il sindaco Federico Basile: «Una scelta importante da parte dell’Amministrazione comunale per rispondere in modo preciso e tempestivo alle esigenze della nostra comunità».

Cos’è “L’estate addosso”? Si tratta di un progetto di inclusione sociale e lavorativa avviato per la prima volta nel 2021 dalla Giunta De Luca e poi ripreso dall’Amministrazione Basile. Consiste nell’offrire ai giovani appartenenti a famiglie in area di risanamento o in difficoltà economica la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle aziende aderenti all’iniziativa per il periodo estivo. L’impegno è di 25 ore settimanali con un’indennità mensile pari a 600 euro.

Lanciato il bando 2023 per le borse lavoro del Comune di Messina, “l’Estate addosso” ha ricevuto 1.184 domande di partecipazione, che hanno superato le 700 previste dal progetto. La Giunta Basile ha quindi deciso di estendere l’offerta per consentire di partecipare a tutti coloro che hanno presentato l’istanza: «Una scelta importante da parte dell’Amministrazione comunale – sottolinea il sindaco di Messina, Federico Basile – per rispondere in modo preciso e tempestivo alle esigenze della nostra comunità attraverso un progetto rivolto ai giovani messinesi di età compresa tra i 16 e i 25 anni e che coinvolge anche gli stessi genitori dei ragazzi, perché finalizzato a consentire a questi giovani di realizzare un percorso utile per l’apprendimento di specifiche competenze lavorative utile per contribuire ad accrescere l’autostima e favorire un’autonomia personale ed economica».

Il progetto è promosso dal Comune di Messina in sinergia e curato dall’Azienda Speciale Messina Social City.

