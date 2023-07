“L’estate addosso” 2023: online il bando per le borse lavoro da 600 euro per i giovani di Messina

È ufficiale: torna anche per il 2023 il bando “L’estate addosso”, che offre borse lavoro da 600 euro al mese per i giovani disoccupati o inoccupati di Messina. Le domande di partecipazione partiranno il 21 luglio. Vediamo chi può fare domanda, come ed entro quando.

Ad annunciarlo, il sindaco di Messina, Federico Basile: «Per il terzo anno consecutivo proseguiamo con un progetto rivolto ai nostri giovani – commenta – per offrire loro l’opportunità di fare un’esperienza lavorativa attraverso l’apprendimento di nuove specifiche competenze e di garantire al tempo stesso un percorso atto a favorire l’autostima garantendo un’autonomia personale ed economica».

Bando “L’estate addosso” 2023: come ottenere le borse lavoro per i giovani di Messina

“L’estate addosso” è un progetto di inclusione sociale destinato ai giovani di Messina tra i 16 e i 25 anni lanciato dall’Amministrazione De Luca e poi ripreso dalla Giunta Basile. Si tratta sostanzialmente di destinare loro borse lavoro da 600 euro al mese, per due mesi, per lo svolgimento di attività all’interno delle aziende che si proporranno come enti ospitanti.

Le risorse provengono dal PON “Città Metropolitane 2014 – 2020” Città di Messina. Il progetto è promosso dal Comune di Messina insieme alla Messina Social City.

Requisiti

Di seguito, i requisiti per partecipare a “L’estate addosso” 2023 a Messina:

di età compresa tra i 16 e i 25 anni ;

; residenza nel Comune di Messina;

disoccupati o inoccupati da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

L’aspirante beneficiario dovrà presentare ISEE ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità del nucleo familiare del richiedente.

Le attività de “L’estate addosso” per i giovani di Messina

I soggetti selezionati saranno impiegati per un periodo determinato di 2 mesi, anche non continuativi, per 25 ore settimanali, distribuite su 5 giorni settimanali, compresi domenica e festivi, nelle seguenti aree di attività:

Manutenzione del verde;

Trasporto di persone con veicolo leggero;

Informazione, promozione ambientale e del territorio;

Gestione dell’immagine, promozione e servizi turistici e del tempo libero;

Servizi di portineria, custodia e vigilanza;

Animazione sociale, socio-culturale e ricreativa;

Assistenza alle strutture educative;

Collaborazione ai servizi di cucina, sala e bar;

Attività amministrativa, compresa segreteria e archivio;

Attività inserimento dati e transizione digitale;

Tutela ambientale e del verde, pulizia della spiaggia, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente;

Servizi di distribuzione commerciale;

Settore benessere;

Filiera agroalimentare.

Come fare domanda

È possibile presentare domanda per partecipare al bando “L’estate addosso” a Messina dal 21 luglio 2023 ed entro la scadenza fissata alle ore 23.59 dell’1 agosto 2023.

Per presentare l’istanza per le borse lavoro occorre registrarsi sull’apposita piattaforma disponibile a questo link tramite SPID.

Può presentare domanda di partecipazione all bando “L’estate addosso” 2023 un solo componente del nucleo familiare.

Maggiori informazioni a questo link o sul sito della Social City.

