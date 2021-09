Messina invasa da sporcizia e rifiuti: la denuncia del Circolo PD della III Circoscrizione

Messina è invasa dai rifiuti: questa al denuncia – con tanto di reportage fotografico – del Circolo PD della III Circoscrizione che, dopo le tante segnalazioni arrivate dai cittadini, ha deciso di riunirsi per fare il punto della situazione e prendere una posizione: «Il presidente di MessinaServizi – scrivono – è fiero del traguardo conseguito: si è ufficialmente superato quota 50 come percentuale della raccolta differenziata in città! Noi, cittadini messinesi, lo siamo un po’ meno». Ecco perché.

Nella giornata di ieri, si diceva, il Circolo PD della III Circoscrizione ha organizzato un incontro del Direttivo su Teams per affrontare il problema dei rifiuti a Messina. A seguito di questa riunione, il responsabile della Comunicazione del Circolo, Antonio Auditore, ha raccolto le segnalazioni inviate e inoltrato un comunicato stampa di denuncia contro la gestione della raccolta differenziata – e in generale dei rifiuti, ma anche dello spazzamento e cura del verde – nella città dello Stretto da parte dell’Amministrazione.

«Non accolta ogni richiesta di confronto – scrive il Circolo PD –, vano ogni documento inoltrato, non raccolti gli appelli, inascoltati i suggerimenti e così si è giunti, progressivamente, al raggiungimento dell’obiettivo della Messina Servizi Bene Comune; il Presidente è fiero del traguardo conseguito: si è ufficialmente superato quota 50 come percentuale della raccolta differenziata in città! Noi, cittadini messinesi, lo siamo un po’ meno…».

«Restii alla raccolta differenziata? Giammai! – precisa. Contrari ad una raccolta che produce: strade non spazzate da mesi, marciapiedi sudici, verde incolto, mastelli in bellavista, insufficienti e …galleggianti. Cos’altro aggiungere? La città è dei cittadini; ascolto, confronto e pianificazione col territorio sono l’unico percorso democratico che può condurre al vero obiettivo: un servizio efficiente ed una città pulita. Non lo si dovrebbe mai dimenticare!».

Pubblichiamo di seguito le foto inoltrate dal responsabile della comunicazione del Circolo PD III Circoscrizione, Antonio Auditore:

