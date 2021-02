Messina, iniziati i lavori di demolizione dell’ex Teatro in Fiera

Si apre il cantiere dell’ex Teatro in Fiera di Messina. La storica struttura della città dello Stretto sarà demolita e ricostruita secondo il progetto reso noto dall’Autorità Portuale dello Stretto nei mesi scorsi. I lavori sono stati aggiudicati a febbraio 2020 per 7.460.689 euro e dovrebbero durare 330 giorni.

Montate le impalcature, gli interventi per la demolizione dell’ex Teatro in Fiera di Messina, storico edificio, simbolo, per tanto tempo, del commercio nella città dello Stretto, sono iniziati ieri, lunedì 7 febbraio 2021. Ad eseguire i lavori è la ditta che si è aggiudicata l’appalto l’anno scorso, la ATI Consorzio Stabile Progettisti Costruttori – BEICO s.r.l..

Una volta demolita l’attuale struttura, si procederà con la costruzione del nuovo edificio che sarà lungo 80 metri, largo 10 ed alto circa 7 metri. Al piano terra sono previsti un grande atrio d’accesso, una sala conferenza, una sala di rappresentanza e delle salette riunioni che daranno sul fronte est dell’edificio. Al primo piano, invece, troveranno collocazione delle ampie hall di attesa e gli uffici dell’Autorità Portuale dello Stretto, le cui stanze si affacceranno sul giardino della “Passeggiata a mare”. Nell’altra ala dell’edificio vi saranno, infine, una hall d’ingresso, un’ampia sala conferenze, al cui interno sarà possibile realizzare anche degli spettacoli, e tutti i servizi annessi.

Da un punto di vista architettonico, la nuova struttura che prenderà il posto dell’ex Teatro in Fiera di Messina manterrà alcune delle soluzioni razionaliste tipiche di alcuni edifici dell’ex quartiere fieristico, progettati da Adalberto Libera, Mario De Renzi e Vincenzo Pantano.

