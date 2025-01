Messina: inaugurati i murales realizzati nella parte alta del viale Giostra

Inaugurati questa mattina dei murales a Messina, realizzati dagli studenti del Liceo artistico “E. Basile”. I murales si trovano sul muro degli istituti scolastici che ricadono lungo l’asse viario della parte alta del viale Giostra.

Il progetto è frutto della creatività degli studenti e vuole abbellire e valorizzare il tratto interessato di viale Giostra.

L’assessora Cannata e l’assessore Minutoli si sono complimentati con i ragazzi. Hanno evidenziato il fatto che, per l’amministrazione, è motivo di soddisfazione essere parte attiva della realizzazione del progetto. Un plauso va anche ai docenti che, grazie alla competenza e abnegazione, hanno guidato gli studenti nella realizzazione delle opere. Queste ultime evidenziano lo spirito di collaborazione tra Comune e mondo della Scuola, utile per contribuire all’accrescimento delle conoscenze non solo didattiche ma di sensibilizzazione ai valori che determinano la sana crescita dei giovani. La loro crescita si fonda sul senso di responsabilità e rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente in cui vivono.

Murales Messina: protagonisti i giovani

L’assessore Minutoli che per delega segue il processo di presentazione delle proposte nell’ambito dell’applicazione della legge regionale sulla democrazia partecipata, ha dichiarato: «in questo contesto, i cui interventi sono stati effettuati con i fondi a valere sulla democrazia partecipata 2022 è motivo in più di soddisfazione. Una parte del progetto di riqualificazione di una arteria urbana ha visto protagonisti i nostri giovani concittadini che, con la loro creatività, oltre ad avere abbellito il percorso lungo le scuole insistenti sono da esempio per tanti coetanei sia per la loro espressione artistica che come cittadini in grado di veicolare azioni volte a migliorare il benessere e la qualità della vita dell’ambiente che ci circonda».

All’appuntamento, hanno preso parte:

l’assessora alla Pubblica istruzione Liana Cannata,

l’assessore ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli,

il vicequestore Grazia Iellamo;

il consigliere comunale Giuseppe Schepis;

per la V Municipalità il vicepresidente Giuseppe Puglisi e i consiglieri circoscrizionali Beatrice Belfiore e Andrea Zumbo;

La banda della Brigata Meccanizzata Aosta ha arricchito il momento con l’esecuzione di brani musicali.

Per il liceo artistico E. Basile, guidato dalla dirigente scolastica Caterina Celesti, hanno partecipato:

le studentesse e gli studenti delle classi I C; IV C; V C; IV D; V D; I E; IV e III A/S- IV A; VA; IV G; e V G., accompagnati dai docenti G. Bambino, A. Baratta., C. Bevacqua, G. Calleri, A. Ciancio, F. Di Bella, P. Donato, G. Foti, C. Geraci, C.R. Mannino, A. Morabito, P. Rustica, M. Triolo, D. Zaffino; e i docenti specializzati AA.TT. Rundo C. e A. Bartolotta.

