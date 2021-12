Messina, inaugurarti i nuovi locali dell’ex Biblioteca Regionale – FOTO

Una grande biblioteca, una sala studio, uno spazio per la lettura: sono stati inaugurati ieri i nuovi locali dell’ex Biblioteca Regionale in via dei Verdi, messi a disposizione degli studenti dell’Università di Messina a seguito degli interventi di rimessa a nuovo dell’edificio. Soddisfatto il Rettore, Salvatore Cuzzocrea: «Questa è una data davvero importante.

Nel pomeriggio di ieri il taglio del nastro per i nuovi locali realizzati grazie al protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e UniMe. Presenti all’inaugurazione, oltre al Rettore, il presidente Nello Musumeci e il vicepresidente e assessore all’Economia, Gaetano Armao.

«Quella di oggi – ha detto il Rettore Cuzzocrea – è una data davvero importante che suggella una sinergia fra UniMe, la Regione Siciliana e la Soprintendenza ai Beni Culturali, nella persona della dott.ssa Mirella Vinci che desidero ringraziare per l’impegno e l’aiuto dimostrati. L’immobile è stato oggetto di un lungo contenzioso, poi risolto con il fattivo ed importantissimo contributo del Presidente Musumeci e del Vicepresidente Armao. Le carte hanno evidenziato che l’ex Biblioteca Regionale era stata concessa, con Decreto regio, per uso perpetuo all’Università di Messina ed una volta sbrogliata la matassa siamo riusciti a siglare il protocollo con la Regione per poter passare, nel giro di circa 2 anni, dalle parole ai fatti».

Ma cosa è stato fatto? «Abbiamo effettuato l’adeguamento sismico che mancava – ha specificato Cuzzocrea –, sistemato gli esterni e ristrutturato un edificio che era malmesso; i nuovi locali ospiteranno il Welcome Point per l’accoglienza degli studenti, una grande biblioteca, una sala lettura e stanze adibite allo studio. Inoltre, la sezione di Diritto Privato del Dipartimento di Giurisprudenza si trasferirà nei nuovi ambienti lasciando, così, le aule adiacenti all’Orto Botanico. A breve saranno, inoltre, conclusi i lavori di ristrutturazione del cortile del rettorato e questi luoghi saranno aperti alla fruizione di tutta la città».

A seguire, è intervenuto il presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha fatto il punto sui cantieri aperti e da aprire a Messina, dalla Zona Falcata, al Policlinico, all’area Ex Sanderson (e non solo).

