Messina, in arrivo modifiche a orari e percorsi dei bus ATM: le linee interessate

Da lunedì 4 settembre ATM ha in programma alcune modifiche ai percorsi e agli orari delle linee bus che servono la zona Sud e la zona Nord di Messina. Si tratta di provvedimenti pensati per facilitare il raggiungimento della zona industriale, delle sedi distaccate di alcune scuole e dell’Ospedale Papardo. Vediamo i dettagli.

Novità in casa ATM. Oltre al ritorno, a partire da domani, 1 settembre, degli abbonamenti scontati “MoveMe”, l’Azienda per il Trasporto Pubblico locale di Messina ha deciso di modificare i percorsi di alcune delle proprie linee bus per andare incontro alle esigenze dell’utenza.

In particolare, da lunedì 4 settembre saranno messe in atto le seguenti modifiche:

zona Sud di Messina – le linee bus 5, 6, 8 e 8 bis prolungheranno il loro percorso per arrivare fino al capolinea dello Zir, mentre le linee 7 e 7 bis faranno capolinea a Villa Dante.

– le linee bus 5, 6, 8 e 8 bis prolungheranno il loro percorso per arrivare fino al capolinea dello Zir, mentre le linee 7 e 7 bis faranno capolinea a Villa Dante. zona Nord di Messina – saranno modificati i percorsi delle linee 17, 18, 19, 25, 26, 29 e 30. Le variazioni sono pensate per consentire il raggiungimento delle sedi distaccate delle scuole cittadine e per rafforzare il collegamento con il polo universitario del Papardo e con l’Ospedale Papardo.

A spiegare le ragioni di questi cambiamenti è l’ATM stessa: «In questo modo – spiegano dall’Azienda Trasporti di Messina – si intende facilitare ulteriormente gli spostamenti dei cittadini che dai villaggi devono raggiungere la zona industriale per recarsi nelle varie attività che sorgono nei dintorni o che devono prendere altri mezzi Atm e raggiungere altri punti della città».

Sarà possibile consultare le modifiche agli orari e ai percorsi delle linee bus ATM di Messina nella sezione “linee e orari” del portale web della Partecipata a partire da 48 ore prima dell’entrata in vigore delle modifiche, fissata per il 4 settembre 2023.

Nessuna novità, invece, al momento, per quel che riguarda la linea 39, che fa la spola tra Santa Margherita e il polo Papardo passando dall’Autostrada A20 Messina-Palermo. A richiedere una variazione era stato il consigliere Libero Gioveni.

