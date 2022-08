Messina, il Teatro Vittorio Emanuele si rifà il look

Si concluderanno l’11 dicembre 2022 i lavori di restauro del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, che in questo momento indossa impalcature e ponteggi della ditta Fox S.r.l di Gioiosa Marea. Consegnati lo scorso 14 giugno, gli interventi rientrano, infatti, nel progetto “Patto per il Sud – Teatri di Sicilia“, programmato dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, per un importo di euro 172.090,85.

Insieme ai lavori di restauro della facciata del Teatro Vittorio Emanuele, gli interventi riguarderanno l’innovazione tecnologica e il miglioramento delle prestazioni energetiche. A gennaio 2021, quando il Presidente dell’Ente teatrale Orazio Miloro parlava di restyling, l’assessore regionale Alberto Samonà aveva detto che: «Il buono stato delle strutture teatrali è, molto spesso, la cartina di tornasole del livello di sensibilità culturale di una comunità. È per questo che interventi importanti quale quello che questo Governo regionale sta portando avanti attraverso misure di finanziamento destinate alla riqualificazione di cinema e teatri, non incidono solo sul miglioramento delle strutture, ma rappresentano un’azione concreta per la salvaguardia del patrimonio regionale e la crescita culturale dei territori».

«Il finanziamento di opere su un numero così significativo di teatri in tutta la Regione – aveva aggiunto Samonà – rilancia la centralità stessa del teatro come cuore pulsante di una comunità. I teatri non sono solo i luoghi in cui si realizzano iniziative culturali ma rappresentano anche, quasi sempre, preziose testimonianze architettoniche che raccontano la storia dei territori». I lavori di restauro del Teatro Vittorio Emanuele di Messina sono diretti da Mirella Vinci della Soprintendenza di Messina, che aveva già guidato la ristrutturazione della Sala Laudamo.

(9)