Messina. Il Sindaco Cateno De Luca: «È cominciata la mia marcia su Palermo»

Vi ricorda qualcosa? A noi sì, ma lasciamo per un attimo i commenti da parte perché il Sindaco di Messina Cateno De Luca è in diretta sui social in attesa dell’arrivo di Miccichè, con lui il deputato regionale Danilo Lo Giudice. Cateno De Luca, infatti, sta continuando la sua «occupazione pacifica permanente» in attesa della sospensione delle misure governative che implicano l’obbligo di green pass rafforzato per attraversare lo Stretto di Messina.

Durante l’intervista su Radio Fantastica, il Sindaco di Messina Cateno De Luca ha anticipato che «se entro sabato non cambierà qualcosa chiamerò i siciliani a scendere in piazza». Si parla anche delle dimissioni annunciate ieri, che di fatto porteranno il Sindaco di Messina fuori dal Comune entro il 6 febbraio. «Con le mie dimissioni – ha detto De Luca – inizio la mia marcia su Palermo». Le elezioni per eleggere il nuovo Presidente della Regione Siciliana, infatti, sono in programma a novembre 2022.

De Luca in attesa Miccichè

Il presidente dell’ARS, Gianfranco Miccichè è in arrivo a Messina, sul tavolo la protesta alla Rada San Francesco, ma anche le prossime elezioni regionali. «Chi dà fiducia a me, sa di dare fiducia a un uomo vero. Tutti sapete tutto di me. Sapete che le riunione e le sedute spiritiche nelle segrete stanze, come condizionare il voto popolare, non mi appartiene. Non mi piace stare nei salotti buoni». La diretta del Sindaco di Messina si conclude qui, ma riprenderà a breve con Gianfranco Miccichè.

