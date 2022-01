Messina. Il presepe di Confcommercio esposto a Cristo Re fino al 9 gennaio

Lo stesso presepe che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato qualche settimana fa nei giardini di palazzo d’Orleans, nella sua Palermo, è stato allestito anche a Messina. La versione “gemella” del presepe artigianale verrà infatti esposta a Cristo Re fino al 9 gennaio 2022 grazie all’impegno di Confcommercio Messina e del Comune di Messina.

Il paesaggio rurale, adornato da fiumi d’acqua in movimento, luci e suoni si estende su un’area di quasi 400 metri quadri ed è stato costruito con delle casette in legno e polistirolo. Al suo interno, vi sono in mostra gli Antichi Mestieri con l’esposizione di vecchi attrezzi reali e completati con i vari personaggi in terracotta, i pastori in terracotta alti circa 1 metro e 25.

«L’esposizione del presepe a Cristo Re – ha dichiarato il presidente di Confcommercio, Carmelo Picciotto – coglie in pieno lo spirito di quello che voleva essere il “Natale della Rinascita” pensato dall’amministrazione De Luca. Una opportunità straordinaria per il tessuto produttivo cittadino che lega il mondo il mondo dell’imprenditoria a quello della cultura e dello spettacolo, mettendoli in rete nell’ottica di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana nel quale la città diviene protagonista. Un esperimento perfettamente riuscito che adesso deve divenire la base per un concreto sviluppo della città»

Il presepe di Cristo Re è aperto al pubblico e visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle 17.00 alle 24.00, salvo avverse condizioni meteo, così come il Cristo Re Christmas Village, dove fino al 10 gennaio si potrà usufruire della pista di ghiaccio, del giardino di luci, del parco giochi, del teatrino marionette, del trenino, dell’area self emozionale e di tanto altro ancora.

