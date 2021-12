Il Natale a Messina continua nel Cristo Re Christmas Village di Confcommercio – FOTO

Nonostante l’assenza dei grandi eventi, cancellati dopo la stretta anti-Covid annunciata dal governo, a Messina è ancora possibile visitare il “Cristo Re Christmas Village” di Confcommercio Messina, aperto ogni giorno fino al 10 gennaio 2022 dalle ore 17:00 alle 24:00 salvo avverse condizioni meteo.

Presepe, pista di ghiaccio, giardino di luci, parco giochi, teatrino marionette, trenino, area self emozionale, incontri tematici, parcheggio, ma soprattutto lo street food siciliano dominano la scena, grazie anche alla collaborazione dei padri Rogazionisti, di Lizard, Radio Zenith e Blue Sea Sicily.

Tra le eccellenze messinesi messe a disposizione dai soci di Confcommercio nel Cristo Re Christmas Village, ci sono il panino con la caponatina e le braciole di spatola, il cuoppo di pesce, il pesce stocco, lo schiacciotto alla messinese, le braciolettine e le crepes con il pistacchio di Bronte.

«Una festa da vivere insieme nel segno della speranza – l’ha definita il presidente di Confcommercio Carmelo Picciotto. Illuminiamo Messina per un Natale che sia un segno di ripartenza nonostante le restrizioni e le ansie per gli aumenti dei contagi per gioire e riflettere».

«All’interno del villaggio – conclude Picciotto – infatti un vero e proprio tentativo di rigenerazione in un’area destinata ad altri usi e spesso non fruibile alla città con un’area destinata ad una serie di tavole rotonde promosse da Confcommercio Messina con la partecipazione dei principali attori istituzionali, incentrate sui temi dello sviluppo e della crescita della città».

