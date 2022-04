Messina, il parcheggio Torri Morandi aperto tutto l’anno: le nuove tariffe

È ufficiale: il parcheggio Torri Morandi di via pozzo Giudeo sarà aperto tutto l’anno, h24, sarà a pagamento, ma avrà delle nuove tariffe, decisamente inferiori rispetto a quelle dello scorso anno. A stabilirlo è stato il Commissario Straordinario del Comune di Messina, Leonardo Santoro, che ha deciso di riaprire già da ora l’area di sosta di Torre Faro.

Con la primavera finalmente nell’aria e le prime giornate di sole, il traffico inizia già a spostarsi verso la zona Nord di Messina. Una buona notizia, quindi, è quella della riapertura del parcheggio Torri Morandi, sancita dalla delibera n.60 dello scorso 8 aprile 2022. L’area di sosta sarà gestita da ATM Spa, che si occuperà anche della vendita dei gratta e sosta e attuerà delle tariffe decisamente inferiori rispetto a quelle dell’estate 2021– quando un’ora costava 1 euro, mezza giornata 3 euro e una giornata intera 5 euro, come nelle strisce blu della Ztl del centro città.

Come anticipato, il parcheggio Torri Morandi sarà aperto in modo permanente, per tutto l’anno, 24 ore su 24. La sosta costerà:

1,00 euro al giorno dal lunedì al venerdì;

2,00 euro al giorno nelle giornate di sabato e domenica.

La decisione è stata presa, in attesa dell’approvazione del Piano generale del traffico Urbano (PGTU), e sulla base della necessità di alleggerire la viabilità a Torre Faro, incentivando la sosta delle auto all’esterno del centro del villaggio.

