Messina, il parcheggio del Mercato Zaera riapre dopo gli atti vandalici: gli orari

Il parcheggio del Mercato Zaera riapre oggi, sabato 18 febbraio, ma solo in orario diurno. La chiusura da parte dell’ATM, a partire dalla sera del 14 febbraio, si era resa necessaria a causa di atti vandalici che avevano riguardato l’area di sosta. Vediamo cos’era successo e quali orari seguirà.

Ve lo avevamo raccontato qualche giorno fa. Persone al momento ignote avevano vandalizzato il parcheggio del Mercato Zaera svuotando gli estintori all’interno della struttura, rendendola così sostanzialmente inutilizzabile, a causa delle polveri finite sul pavimento, e privandola di questi importanti presidi di sicurezza. L’ATM aveva quindi disposto la chiusura dell’area di sosta, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza. A commentare l’accaduto, con amarezza, era stato il presidente dell’ATM, Giuseppe Campagna.

Ieri, l’ATM ha annunciato la riapertura. Il parcheggio del Mercato Zaera sarà aperto a partire da oggi, sabato 18 febbraio, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 20.30. Resterà chiuso di notte, aveva già anticipato il presidente Campagna, nell’attesa di installare delle telecamere per la videosorveglianza. Fino a prima dell’accaduto, infatti, si era deciso di lasciare l’area di sosta aperta h24 per consentire ai residenti di parcheggiare, per andare incontro alle esigenze dei residenti della zona.

Le tariffe, scrivono da ATM, rimangono invariate, con parcheggio gratuito con disco orario (1h) dalle 8.30 alle 13.30, mentre dalle 15.30 alle 20.00 il costo della sosta è di 1 euro l’ora.

