Messina, il Panificio Laganà racconta le novità con “Sinfonia del gusto”

Si intitola “Sinfonia del Gusto” ed è il nuovo video del Panificio Laganà firmato dal regista messinese Alessandro Turchi. Un video che diventa uno spunto per raccontare le novità di quest’anno, non solo gastronomiche.

«Stiamo lavorando – dice Natale Laganà – con Fabrizio Scaramuzza di NonsoloCibus a un nuovo ambizioso progetto che prende il nome di “Ad Hoc”, brand dedicato al cibo e al territorio, con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per eventi di qualità ed eleganza».

Natale Laganà e gli artigiani del gusto

Dopo aver vinto i Due Pani del Gambero Rosso, Natale Laganà si trasforma adesso in un Direttore d’orchestra in “Sinfonia del Gusto”, il nuovo video online sui social del panificio. «L’obiettivo – dice Natale Laganà – è di raccontare in maniera creativa il nostro lavoro. Proprio per questo i nostri prodotti artigianali sono i veri protagonisti del video. Abbiamo pensato con Alessandro che fosse bello far vedere le tante mani delle persone che lavorano con me».

Gli artigiani del gusto del Panificio Laganà fanno suonare le materie prime come dei veri orchestrali, diretti magistralmente da Natale Laganà, che nel video veste i panni di un Direttore d’orchestra. «Mi ritengo una persona fortunata perché ho ereditato una bella realtà lavorativa come il panificio (il padre Giuseppe ha aperto nel 1968, ndr) ma ho anche raggiunto importanti traguardi alzando il livello qualitativo, frutto di continua ricerca e sviluppo delle materie prime».

«L’idea dello spot – racconta il regista Alessandro Turchi (autore tra l’altro del documentario I Quindici, del Birrificio Messina) – mi è venuta la prima volta che sono entrato nel laboratorio del panificio Laganà per il sopralluogo e ho visto tantissime persone intente a lavorare (non avrei mai pensato ci fossero così tante persone e così tante mani, al lavoro, lì dentro).

Ciò che più mi ha colpito è stata sicuramente la maestria di quelle mani, così diverse tra loro e così laboriose, segnate dal tempo e dalla fatica. E poi lì, in mezzo a loro, Natale Laganà, a dettare i tempi e i ritmi di ogni cosa. E così l’ho immaginato come un Direttore d’orchestra che guida e conduce i tanti solisti, accordandoli insieme per ottenere quella che è, a tutti gli effetti, una Sinfonia del Gusto.

Le novità del Panificio Laganà

Le altre novità:

La pizza tonda , che completa l’offerta gastronomica

, che completa l’offerta gastronomica I tradizionali messinesi , in chiave gluten free

, in chiave gluten free Servizio di consegna con società di delivery food

Sinfonia del gusto – Video

