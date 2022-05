Messina, il cordoglio di Sant’Egidio e Giovani per la pace per la morte di Rashid

Era di Rashid, senza fissa dimora da anni a Messina, il cadavere rinvenuto questa mattina in via Alessio Valore, nei pressi della “Casa di Vincenzo”, struttura di accoglienza per le persone senzatetto. La Comunità di Sant’Egidio ed i Giovani per la Pace, che lo conoscevano da anni, esprimono «profondo dolore e sgomento per la sua morte violenta».

Stamattina è stato ritrovato a Messina il cadavere di un uomo e, attualmente, l’Autorità Giudiziaria sta indagando sulla vicenda. Nel tardo pomeriggio di oggi, 16 maggio, la Comunità di Sant’Egidio e i Giovani per la Pace, deporranno dei fiori nel luogo in cui abitava Rashid: «Per ricordarlo e per esprimere la speranza di una città meno violenta – scrivono in una nota –, questa sera 16 maggio alle ore 19.00 i giovani volontari che erano legati a lui deporranno dei fiori nel luogo in cui abitava».

(11)