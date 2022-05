È successo oggi, lunedì 16 maggio: il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina in via Alessio Valore, a Messina, nei pressi della “Casa di Vincenzo”, struttura di accoglienza per persone senza fissa dimora. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori del 118 con un’ambulanza. L’Autorità Giudiziaria ha aperto le indagini per definire le cause del decesso.

