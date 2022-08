Messina. Il “cippo” della Vara approda a piazza Castronovo: oggi la benedizione

È arrivato sano e salvo a piazza Castronovo il “cippo” della Vara di Messina, già posizionato al suo posto d’onore in vista del Ferragosto. Intanto, oggi pomeriggio è prevista la benedizione di rito a cura del cappellano della Vara, padre Antonello Angemi, nominato da S.E. l’Arcivescovo metropolita di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, Monsignor Giovanni Accolla.

Inizia il conto alla rovescia per la manifestazione più amata e seguita dell’estate di Messina. Tornano infatti, dopo lo stop dovuto al covid-19 la processione della Vara e la passeggiata dei Giganti. Terminati i controlli sulle condizioni del carro votivo, il Comune ha quindi dato il via libera al posizionamento del “cippo” della Vara a piazza Castronovo.

Ad annunciarlo sono l’assessore alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso, e il collega alla protezione Civile, Massimiliano Minutoli: «Concluse le fasi di revisione strutturale delle parti meccaniche – scrivono in una nota –, con rilascio di apposita certificazione di collaudo, dopo due anni, oggi, lunedì 1 agosto, il Cippo della Vara torna in Piazza Castronovo, per dare il via al montaggio del Carro votivo e quindi alla fase finale dei preparativi per l’inizio della secolare Processione della Vara e della Passeggiata dei Giganti Mata e Grifone».

La benedizione del “cippo” della Vara si svolgerà oggi pomeriggio a partire dalle ore 18.30 a piazza Castronovo. Inoltre, il Comune di Messina ha avviato una manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi collaterali che si svolgeranno nel corso di questo mese di agosto.

