Messina. Il birrificio Sikania ospite da Caveau: presentate le birre della linea Futtitinni

Il birrificio Sikania ha lanciato sul mercato le nuove birre della linea Futtitinni e per presentarle a pubblico e stampa ha scelto come cornice il ristorante Caveau di Messina. L’evento ha messo al centro del percorso la degustazione di cinque diverse tipologie di birra: Bianca, Bionda, Rossa, Apa e Nera, versate nei bicchieri direttamente dall’imprenditore Daniele De Vincenzo, proprietario del birrificio e dal direttore commerciale Nunzio Visalli, che hanno illustrato le peculiarità delle diverse etichette direttamente durante il servizio.

Ad accompagnare le birre, una selezione di piatti pensati per affiancare la degustazione senza sovrastarla: Baccalà in tempura con confettura di fragole, Fiore di zucca ripieno di alici e mozzarella, Polpettine di manzo con cipolla caramellata al vino rosso e salvia, Trofiette di pasta fresca mantecate in crema ai pisellini alla menta e patate al rosmarino e, per chiudere, il Cannolo scomposto.

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«Queste birre tranne la bionda – ha spiegato Daniele De Vincenzo – sono sul mercato da gennaio e rappresentano l’ampliamento della linea, pensato per diversificare l’offerta. Birre che si presentano con gusti e stili nuovi e in questa serata sono stati accostati a piatti pensati per esaltare il loro sapore».

«Le birre Futtitinni – spiega il direttore commerciale Nunzio Visalli – hanno tutte caratteristiche diverse e sono studiate per accontentare tutti i palati».

Bianca – Prodotta con frumento privo di malta. Leggera e dissetante, dal colore chiaro tipicamente rinfrescante e per questo adatta all’estate. Si contraddistingue per il suo gusto speziale e leggero.

Bionda – Si contraddistingue dall’aggiunta di miele di sulla. Ha un sapore amarognolo ma molto rinfrescante ed è moderatamente alcolica.

Rossa – Caratterizzata dall’utilizzo di speciali malti caramellati e da un’aggiunta di nocciole dell’etna.

Apa – Ha come ingredienti i luppoli americani che sprigionano sentori di pompelmo, fiori di arancio, ananas e mandarino che ne caratterizzano lo stile.

Nera – Possiede sentori di frutta sotto spirito come le ciliegie, cioccolato, melassa, liquirizia, ruma, caffè.

Birrificio Sikania: passione e sicilianità

L’avventura del birrificio Sikania è nato nel maggio 2015 dalla passione e dall’entusiasmo di giovani imprenditori appassionati di buona birra e molto legati alla Sicilia. La loro birra punta tutto sulla qualità, sulla ricerca degli ingredienti e sulla creatività. La prima birra prodotta è stata la Minchia, non una semplice parola nata in Sicilia ma un’intercalare utilizzato in Italia e nel mondo.

Nel marzo 2017 è arrivato un nuovo brand: la “Birra Futtitinni”, che tradotto in Italiano vuol dire fregatene. La missione del birrificio Sikania è quello di continuare a sdoganare il più possibile questa terminologia siciliana, crescendo e facendo conoscere sempre a più persone i propri prodotti.

La serata al ristorante Caveau ha confermato l’interesse crescente verso il mondo della birra artigianale, proponendo un’esperienza informale e diretta, e proponendo abbinamenti interessanti con i piatti proposti.

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