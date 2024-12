Messina. Il bilancio di metà mandato del sindaco Federico Basile e della Giunta

Bilancio metà mandato Federico Basile. Il sindaco di Messina ha tenuto oggi una conferenza stampa per augurare buone feste ai giornalisti di Messina e fare il punto a metà del suo mandato. Ha delineato i traguardi raggiunti e i progetti futuri, con particolare attenzione alle partecipate e al rafforzamento della macchina amministrativa.

Nel corso della conferenza stampa, sono intervenuti tutti gli assessori e i vertici delle partecipate. Ognuno di loro si è soffermato su quanto fatto nell’anno che sta per finire e delineare i progetti per il 2025.

Bilancio metà mandato Federico Basile: gli interventi

Il vicesindaco Salvatore Mondello si è soffermato sui seguenti punti:

Asili nido : Incremento dei posti disponibili nelle zone nord e sud, con la consegna di nuove strutture prevista nel primo semestre 2025.

: Incremento dei posti disponibili nelle zone nord e sud, con la consegna di nuove strutture prevista nel primo semestre 2025. Riqualificazione : Avanzamento nei lavori per l’ex caserma Sabato, ora patrimonio demaniale comunale.

: Avanzamento nei lavori per l’ex caserma Sabato, ora patrimonio demaniale comunale. Torre Morandi: Iniziato il nuovo sistema di mobilità per l’area.

L’assessore Francesco Caminiti:

Coste e suolo : Avviati numerosi interventi per la messa in sicurezza delle coste, con cantieri operativi nel 2024 e opere importanti per Giampilieri, Maregrosso e altre località.

: Avviati numerosi interventi per la messa in sicurezza delle coste, con cantieri operativi nel 2024 e opere importanti per Giampilieri, Maregrosso e altre località. Difesa del suolo: Progetti sul torrente Annunziata e riapertura di varchi.

L’assessora Liana Cannata si è soffermata sul lavoro costante per le politiche giovanili. Ha ricordato i vari progetti come la seconda edizione di YoungMe e la volontà di connettere il tessuto socio economico della città con i giovani:

Giovani e inclusione: Progetto YoungMe per politiche giovanili e connessione tra scuola, formazione e lavoro. Previsto uno sportello per le pari opportunità entro il 2025.

Grandi eventi e grandi numeri

A seguire, l’assessore Roberto Cicala ha posto l’attenzione sui tributi. L’assessore ha spiegato che Messina ha ridotto del 33% la Tari e come l’amministrazione lavori per rendere sempre più una realtà lo slogan “pagare tutti per pagare meno”.

Tributi: Successo nella riduzione della TARI del 33%, con l’obiettivo di rendere equo il sistema tributario.

L’assessore Massimo Finocchiaro ha portato all’attenzione i grandi eventi che si sono susseguiti a Messina nel 2024 e sugli impianti sportivi. Fra i grandi eventi si ricordano, ad esempio, il Beach Soccer, il Beach Volley, i vari concerti. Da non tralasciare, la notizia che il Palacultura vanta sempre un overbooking per gli eventi. Si lavora anche alla manutenzione dei palazzetti:

Eventi e impianti: Messina si è distinta per eventi culturali e sportivi, con una crescita delle attività imprenditoriali legate al turismo.

L’assessora Alessandra Calafiore, invece, ha posto l’attenzione sugli argomenti del piano casa e del disagio abitativo:

Disagio abitativo: Avviato un piano casa con fondi PINQUA e FUA, gruppi appartamento per persone fragili e il primo centro diurno per l’autismo.

L’assessore Massimiliano Minutoli ha toccato i seguenti punti:

Protezione civile e arredo urbano : Ampliate strutture cimiteriali e migliorati gli spazi pubblici con nuovi impianti sportivi.

: Ampliate strutture cimiteriali e migliorati gli spazi pubblici con nuovi impianti sportivi. Benessere animale: Lavori per un’oasi felina a Sperone.

In conclusione, l’assessore Nino Carreri, ha posto l’attenzione sulla costituzione della settima circoscrizione:

Decentramento: Riorganizzazione dei quartieri, con l’obiettivo di creare una settima circoscrizione e nuove regole per il decentramento funzionale.

Bilancio metà mandato Federico Basile: turismo e non solo

Nel bilancio di metà mandato del Sindaco Federico Basile, quest’ultimo ha rappresentato l’assessore Enzo Caruso e ha toccato i seguenti punti realizzati nell’anno:

Turismo e cultura:

Progetto per migliorare l’integrazione tra turismo crocieristico e il tessuto commerciale della città, anche attraverso la modifica della card VisitMe e percorsi con QR code che hanno registrato oltre 94.000 clic.

e che hanno registrato Organizzazione della seconda edizione del Meeting del Turismo e partecipazione al Vinitaly .

e partecipazione al . Ammesso a finanziamento il progetto della Casa Museo Antonello, considerata un motore per la promozione culturale.

Eventi commemorativi e promozionali:

Conclusa l’intitolazione di un luogo di memoria per il terremoto del 1908.

Prima edizione della kermesse Forti d’Autunno per valorizzare il patrimonio storico della città.

Il Direttore Generale Salvo Puccio si è soffermato sulla macchina amministrativa:

Potenziamento degli organici con concorsi pubblici , tra cui uno imminente per la polizia municipale e un nuovo dirigente tecnico per migliorare la gestione.

, tra cui uno imminente per la polizia municipale e un nuovo dirigente tecnico per migliorare la gestione. Riorganizzazione della pianta organica del Comune per rendere più efficiente il funzionamento amministrativo.

Messina verso il 2025

Ogni rappresentate della Partecipate ha preso la parola con il seguente ordine e con i seguenti temi:

Amam : Avviata una nuova fase operativa per potenziare i servizi.

: Avviata una nuova fase operativa per potenziare i servizi. ATM : Progetti per il 2025, tra cui la riqualificazione tranviaria e l’acquisto di 54 bus elettrici con fondi PNRR.

: Progetti per il 2025, tra cui la riqualificazione tranviaria e l’acquisto di 54 bus elettrici con fondi PNRR. MessinaServizi : Incrementata la raccolta differenziata, superando il 60% a novembre 2024. Assunti oltre 70 operatori.

: Incrementata la raccolta differenziata, superando il 60% a novembre 2024. Assunti oltre 70 operatori. Messina Social City : Prosegue l’assistenza ai minori disabili e il rafforzamento della rete sociale.

: Prosegue l’assistenza ai minori disabili e il rafforzamento della rete sociale. Arisme : Pronti 30 immobili per il risanamento.

: Pronti 30 immobili per il risanamento. Società Patrimonio: Supporto ai dipartimenti comunali e progetti legati al patrimonio urbano.

In conclusione, il sindaco ha sottolineato come tutte le attività siano collegate a una rigorosa programmazione e al coinvolgimento delle risorse umane e materiali. Ha ribadito l’importanza della sinergia tra istituzioni, aziende partecipate e comunità per sfruttare appieno le potenzialità di Messina, augurandosi un 2025 ricco di risultati positivi.

