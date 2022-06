Messina, il 21 giugno torna la Festa della Musica: approvato l’avviso per gli artisti

Artisti di Messina, accordate gli strumenti, schiarite la voce, tendete le orecchie: in città sta per tornare la Festa della Musica, in coincidenza con il solstizio d’estate, il 21 giugno 2022. Il Comune ha già pronto il bando per consentire a musicisti, professionisti e non, scuole e istituti musicali, di prendere parte all’evento che trasforma le città in una grande sala da concerto a cielo aperto. Vediamo i dettagli.

Partiamo dal principio. Cos’è la Festa della Musica? È una manifestazione nata in Francia nel 1982. Il 21 giugno di quell’anno, l’allora Ministro della Cultura, Jack Lang, invitò tutti i musicisti, professionisti ed amatori a scendere in strada e suonare per le vie e le piazze delle città. La manifestazione si ripetè e si sviluppò fuori dai confini francesi in maniera slegata finché nel 1995 diverse città di diversi paesi europei non decisero di unirsi in una confederazione. In Italia l’iniziativa è oggi promossa e rilanciata dal Ministero della Cultura.

Già negli anni scorsi Messina ha partecipato all’evento. Nel 2020 le esibizioni si sono svolte in streaming a causa del covid-19; nel 2021 si è potuto fare tutto dal vivo, ma con alcune limitazioni. Per il prossimo 21 giugno 2022 il Comune ha iniziato ad organizzarsi ed è pronto ad accogliere le istanze di chi vorrà partecipare.

Festa della Musica a Messina: l’avviso per il 21 giugno 2022

Con determina del 27 maggio 2022, il Dipartimento servizi alle persone e alle imprese del Comune di Messina ha approvato l’avviso pubblico indirizzato agli artisti e alle scuole che vogliano partecipare alla Festa della Musica 2022.

L’avviso è rivolto in particolare ad adulti e bambini appartenenti alle seguenti categorie:

a) musicisti singoli professionisti o amatori;

b) gruppi musicali professionisti o amatori;

c) istituzioni musicali e scuole di musica;

d) istituti scolastici ad indirizzo musicale.

Sono ammessi tutti i generi musicali, le corali, le bande, la musica sinfonica e popolare.

Domande di partecipazione: scadenza e modalità

Le domande dovranno essere presentate entro la scadenza fissata alle ore 18.00 del giorno 12 giugno 2022.

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata compilando il modulo disponibile a questo link e inviandolo esclusivamente mezzo PEC: protocollo@pec.comune.messina.it e pc. a cult.valorizzazione@comune.messina.it indicando nell’oggetto la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FESTA DELLA MUSICA 2022”. Si precisa che per la validità della domanda farà fede la data e l’ora di arrivo certificate dal sistema.

Gli spazi disponibili per la Festa della Musica a Messina

Il Comune di Messina mette a disposizione per la Festa della Musica del 21 giugno 2022 i seguenti spazi:

Piazza del Popolo, Piazza Cairoli, Via Laudamo, Piazza Municipio, Piazza Duomo, Villetta Piazza Castronovo, Villa Dante, Spazio antistante Palazzo della Cultura, Chiesa S. Nicola (piazzetta), Piazzetta Torre Faro (Piazza dell’Angelo), Lungomare S. Margherita.

Tutti gli spazi sopraindicati sono da considerarsi disponibili compatibilmente con eventuali eventi anche di natura elettorale – dato che potrebbe esserci il ballottaggio –, e che in tal caso sarà compito di questo ufficio individuare un luogo alternativo.

(42)