Messina. Il 19 marzo apertura straordinaria del Gran Camposanto

Per la Festa del Papà a Messina, domani mercoledì 19 marzo, il Gran Camposanto non sarà chiuso come lo è normalmente. Il Cimitero Monumentale e tutti i cimiteri cittadini saranno aperti ai visitatori dalle ore 8 alle 16. La chiusura del Gran Camposanto, è stata spostata a giovedì 20 marzo, come i cimiteri suburbani.

L’assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli ha riferito: «l’iniziativa per la Festa del Papà a Messina nasce dalla volontà dell’Amministrazione di permettere a tutti i cittadini di rendere omaggio ai propri cari in una giornata speciale. Abbiamo voluto garantire loro un momento di raccoglimento e memoria. L’apertura straordinaria in occasione della Festa del Papà è un gesto di vicinanza alla nostra comunità.

Così, tutti coloro che desiderano rendere omaggio ai propri cari possano farlo senza limitazioni. È un’occasione di riflessione e ricordo, e vogliamo garantire a tutti la possibilità di vivere questa giornata nel modo più sereno possibile».

