Messina, grossa perdita alla tubazione che serve la zona nord dall’Annunziata a Mortelle

Nella mattinata di oggi, mercoledì 12 gennaio, i tecnici di AMAM hanno rinvenuto e riparato una vistosa perdita alla tubazione che serve i maggiori serbatoi del centro e del nord di Messina, dal villaggio Annunziata a Mortelle, per cui potrebbero esserci disagi e restrizioni nell’erogazione dell’acqua.

Buone notizie, invece, per gli abitanti di Pezzolo e Gesso. Gli operatori dell’Azienda Meridionale Acque Messina hanno localizzato le perdite alle reti che coprono i due villaggi, quindi da domani potrà essere garantita la normale distribuzione idrica. Sino a quando non verrà ripristinato il servizio secondo l’ordinaria modalità, verrà comunque garantito il presidio di un’autobotte dedicata.

Per quel che riguarda, invece, le zone centro e nord della città, dall’Annunziata a Mortelle, la perdita è stata rinvenuta stamattina per cui l’erogazione ha subito e potrebbe subire ancora le necessarie restrizioni. In caso di eventuali situazioni di particolare disagio/emergenza, gli utenti possono contattare il numero di telefono fisso 0903687722 o il cellulare 3483985297.

