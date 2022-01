Messina, il maltempo danneggia la rete idrica: disagi a Pezzolo

A comunicarlo è l’AMAM: il maltempo ha danneggiato la rete idrica locale creando possibili disagi agli abitanti dei villaggio di Pezzolo, nella zona Sud di Messina. I tecnici dell’Azienda sono al lavoro da ieri, domenica 9 gennaio, per rintracciare la perdita e ripararla, nonostante le avverse condizioni meteo che anche oggi imperversano nella zona.

Intanto, comunicano dall’Azienda Meridionale Acque Messina, per gli abitanti del villaggio che abbiano difficoltà di approvvigionamento idrico, AMAM assicurerà la presenza di un’autobotte all’ingresso del paese, per tutto il tempo in cui sarà resa impossibile la distribuzione attraverso la rete. Situazioni di particolare disagio o emergenza posso essere segnalate al numero di telefono fisso 0903687722 o mobile 348.3985297.

