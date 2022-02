Messina, gli Assessori e l’ultimo saluto a Cateno De Luca: «Pronti per lavorare con Basile»

Avendo visto i volti degli Assessori durante le dimissioni dell’ormai ex Sindaco di Messina Cateno De Luca ci verrebbe da cantare la strofa di “Altrove”, pezzo di Morgan (del 2003), che fa: «ho deciso di perdermi nel mondo, anche se sprofondo, lascio che le cose mi portino altrove, non mi importa dove» e poi anche «un ultimo sguardo commosso all’arredamento e chi s’è visto, s’è visto», tuttavia non siamo qui per fare del sarcasmo, ma per un’antologia dei saluti commossi della Giunta di Messina a Cateno De Luca, pronto ormai alle elezioni regionali 2022. Dal Vice Sindaco Carlotta Previti, a Salvatore Mondello, passando per Dafne Musolino; tutti gli Assessori (ormai ex anche loro) del Comune di Messina si dicono pronti a lavorare con il candidato Sindaco Federico Basile, nome annunciato proprio nella notte del 14 febbraio.

Ciao De Luca Ciao

Continuando a parafrasare i vecchi e bellissimi classici della musica italiana (“Ciao amore, ciao”, nella versione di Luigi Tenco) ecco che di seguito raccogliamo i commenti social degli Assessori che in questi tre anni e mezzo hanno lavorato al fianco di De Luca e sono diventati i volti più conosciuti di Messina:

Carlotta Previti: «È stato un onore far parte di questa straordinaria squadra con un Sindaco che ha rivoluzionato Messina rendendola protagonista. Siamo pronti a lavorare accanto a Federico Basile Sindaco con uno straordinario programma per la nostra amata Messina».

Salvatore Mondello inizia il suo post con una citazione del poeta inglese John Donne: “Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto”. E prosegue, condividendo la foto del brindisi al Ritrovo Fellini: «Orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra. Adesso siamo tutti pronti ad affrontare questa nuova avventura accanto a #federicobasilesindaco. Solo con l’unione e con lo spirito di squadra saremo infallibili. Grazie Sindaco De Luca per avermi dato questa possibilità!!!».

L’ex assessore alle Politiche Ambientali e alla Polizia Municipale, Dafne Musolino, si è concentrata sul lavoro svolto sul fronte rifiuti e in particolare sull’estensione della raccolta differenziata porta a porta a tutta la città, per poi guardare al futuro: «Adesso è arrivato il momento di avviare un nuovo ciclo, perché dopo la fase della ristrutturazione deve cominciare quella della ricostruzione di Messina e della sua economia affinché le potenzialità di questa città diventino le nuove realtà nelle quali fare crescere e prosperare le generazioni future. Ringrazio Cateno De Luca per avere creduto in me e avermi consentito di partecipare a questa grande impresa di risanamento economico, sociale e culturale della città di Messina. La giunta è pronta ad affrontare questa nuova sfida sostenendo il suo capitano, il candidato Sindaco Federico Basile!».

Massimo Minutoli: «Mettere insieme un gruppo di persone che condivide un obiettivo può rendere possibile realizzare anche l’impossibile. Grazie Cateno De Luca per avermi dato l’opportunità di fare parte di questa squadra. Mi auguro che questo progetto possa continuare con Federico Basile Sindaco!».

L’ex assessore alla Cultura, Enzo Caruso sceglie, invece, una delle citazioni più famose de “Il Piccolo Principe” per salutare De Luca; «In lui ho trovato l’alleato per le mie “imprese impossibili”, che mi ha protetto e sostenuto, ricevendo piena fiducia, a prescindere. Sapeva che non lo avrei deluso e che, come dice lui, gli avrei sempre evitato “le sputazzate”. Perché Cateno è avanti a tutti; lui immagina e va già oltre, aldilà degli ostacoli e delle paure mentali. Adesso si parte per un’altra Avventura, con un successore designato che è Federico Basile a cui va tutto il mio rispetto e il mio appoggio per la sua competenza, per la sua empatia e per l’essere … una gran bella persona!».

Di poche parole Francesco Caminiti; «Ringrazio il Sindaco Cateno De Luca per avermi dato l’opportunità di far parte di questa squadra e del suo progetto di rinnovamento della città di Messina. Insieme abbiamo tracciato un percorso che contiamo di proseguire con Federico Basile Sindaco».

Infine, il saluto commosso dell’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore: «Vivere questa esperienza amministrativa è stato come far parte di una costellazione in cui ogni stella ha brillato perché all’interno di un unico gruppo. Un grazie sicuramente va al mio caro sindaco artefice di questa mia splendida esperienza… Un grazie lo rivolgo a tutti i colleghi per la loro vicinanza. Adesso caro Federico tocca a te guidarci verso una nuova avventura che ti permetterà di essere il futuro sindaco di questa splendida città …. oggi ci affidiamo a te che sei davvero una bella persona…».

