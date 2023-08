Messina. Gioveni: «Ancora un fiume di liquami fognari nella spiaggia di San Saba»

«Ancora un fiume di liquami fognari (l’ennesimo) nella spiaggia di San Saba, con l’indignazione e l’esasperazione di residenti e bagnanti ormai giunte ai massimi livelli!»: questa la denuncia del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, che chiede un intervento urgente da parte dell’Amministrazione Basile e in particolare dell’AMAM (Azienda Meridionale Acque Messina).

Il consigliere comunale Libero Gioveni raccoglie le segnalazioni di alcuni cittadini, fruitori della spiaggia di San Saba che, nell’andare a mare in questi giorni, si sono trovati davanti un “fiume di liquami”. Un fatto non nuovo che richiederebbe, spiega l’esponente del centrodestra messinese, un intervento risolutivo definitivo da parte dell’AMAM, anche e soprattutto in ragione di potenziali rischi igienico sanitari.

«Purtroppo – sottolinea in proposito il consigliere comunale Libero Gioveni – non è la prima volta che si verifica questo scempio ambientale che, oltre a procurare nocumento all’ambiente marino, impedisce ai numerosissimi bagnanti presenti in questo periodo a San Saba di godere di momenti di relax. Mi auguro che Amministrazione e Amam, quindi– conclude Gioveni – intervengano stavolta in modo risolutivo per eliminare un’autentica criticità ambientale in una località balneare che certamente merita più decoro e rispetto».

(6)