Messina, Geraci sul parcheggio Zaera Sud: «È costato 6 milioni ed è inutilizzato»

Il consigliere della III Municipalità di Messina, Alessandro Geraci scrive sui social una nota polemica sul parcheggio Zaera Sud e, in particolare, sui lavori dedicati al nuovo parcheggio di interscambio, tra la Villa Dante e il Cimitero. «In pratica – scrive Geraci –, verrà chiusa definitivamente l’attuale corsia di scorrimento e parcheggio, diventando totalmente ad uso parcheggi a pagamento. Praticamente va a morire definitivamente l’unico parcheggio cittadino interrato della città: lo Zaera Sud (proprio sotto la Villa Dante), che appunto non occupava suolo pubblico ed era costato 6 milioni di euro».

«Attorno all’unico parcheggio di interscambio interrato della città lo Zaera Sud e quindi senza occupazione suolo in superficie, sono stati realizzati ben 5 nuovi spazi di sosta a pagamento che dovranno servire ad un interscambio con mezzi pubblici. Questo parcheggio – prosegue il Consigliere – sotto la Villa Dante, con 216 posti auto, costato 6 milioni di euro, ad oggi è praticamente inutilizzato. Da qualche anno propongo alle amministrazioni comunali l’istituzione di un bus navetta che finalmente lo avrebbe reso fruibile alla cittadinanza che nei pressi si reca al Cimitero, al Mercato Vascone e alla stessa Villa Dante.

La mia proposta è stata ovviamente ignorata e continuo a pensare che questi nuovi spazi di sosta a pagamento non vedranno alcun interscambio con mezzi pubblici, bensì saranno utilizzati come parcheggi di finale destinazione con le proprie autovetture, con un notevole abbassamento della qualità della vita per i residenti delle zone coinvolte. Concordo su una cosa l’Assessore Mondello, qualunque scelta va discussa nei tempi corretti, ricordo a tutti che il “programma di realizzazione dei parcheggi di interscambio nella città di Messina” fu votato e discusso nel 2019, con parere favorevole dalla maggioranza del consiglio comunale. (i “sì” a prescindere fanno male alla città, quanto i “no” a prescindere).

All’epoca insieme a qualche collega della 3° circoscrizione sollevammo numerose perplessità, votando contrariamente, ma il parere delle municipalità non è vincolante come quello del consiglio comunale. Anticipo già adesso, – conclude il consigliere della III Municipalità di Messina, Alessandro Geraci –, le prossime polemiche sulla chiusura dei varchi nel viale Europa alto, in prossimità dell’ospedale Piemonte, che impediranno la svolta delle ambulanze in direzione mare/monte, o il deflusso delle auto dei residenti della popolosa Messina2, anche questo ampiamente evidenziato all’epoca».

Il Piano Generale del Traffico Urbano prevede l’aumento dei parcheggi di interscambio da 2217 esistenti a 4562.

