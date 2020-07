Messina. Galleria San Jachiddu chiusa mercoledì 8 luglio: gli orari

Si preannuncia una giornata di fuoco quella di domani, mercoledì 8 luglio, per il traffico a Messina: la Galleria San Jachiddu, infatti, sarà chiusa al transito veicolare dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per lo svolgimento di interventi di manutenzione agli apparati impiantistici.

Si tratterà solo di un giorno ma, visti i precedenti, si può immaginare che le conseguenze della chiusura della bretella di collegamento tra Giostra e l’Annunziata per il traffico di Messina saranno non di poco conto. La Galleria San Jachiddu sarà chiusa per otto ore, domani, dalle 9.00 alle 17.00 e, di conseguenza, chi la usa abitualmente per spostarsi dalla zona nord al centro e viceversa dovrà utilizzare strade alternative. Il transito veicolare, infatti, sarà vietato in entrambi i sensi di marcia della galleria San Jachiddu.

Si provvederà quindi a interdire le bretelle di collegamento vietando l’accesso sia dal lato di viale Giostra che dal lato di viale Annunziata, collocando un’apposita transennatura e segnaletica di preavviso delle modifiche viarie. Il provvedimento viario, si ricorda, è stato adottato per consentire interventi di manutenzione agli apparati impiantistici.

